“Estoy en un aprieto”, creador de Attack on Titan revela por qué aún no trabaja en un nuevo manga

Shingeki no Kyojin, conocido en México, Latinoamérica y otros territorios simplemente como Attack on Titan, es uno de los mangas japoneses más icónicos de los últimos 20 años. Llegó a su controversial conclusión en 2021, por lo que es innegable preguntarse qué es lo sigue para su autor.

La épica historia de Eren Jeager, Mikasa Ackerman y Armin Arlert empezó su publicación en la revista Bessatsu Shonen Magazine en 2009 y llegó a su final en 2021 tras 139 capítulos. Mientras tanto, su popular adaptación animada se estrenó en 2012 y terminó en 2023 con un total de 94 episodios.

Hajime Isayama, creador original del manga, trabajó por más de una década en la franquicia. Desde que su obra más popular concluyó hace 3 años, aún no anuncia su siguiente gran proyecto. ¿Acaso se retirará o volverá a trabajar en una propuesta original?

Hajime Isayama perdió el impulso creativo tras el fin de Attack on Titan

Aunque el mangaka nipón tomó un descanso tras el final de Shingeki no Kyojin, este año lanzó Attack on Titan: Bad Boy, una historia corta que indaga en el trasfondo de uno de los personajes más queridos por la comunidad: Levi Ackerman. Comentó que realizó ese One Shot por los fanáticos, pero ya dejó claro que no planea regresar a ese universo.

¿Qué es lo que sigue para Hajime Isayama? Al respecto, el mangaka reveló información muy interesante en el nuevo libro de arte. Allí, se sincera y habla de la presión que sintió mientras trabajaba en su obra más popular, además de que confesó que actualmente no trabaja en nuevos proyectos creativos.

“Bueno, realmente no he hecho nada que pueda llamarse una actividad creativa desde entonces. Tenía un fuerte compromiso para terminar Attack on Titan debido a su éxito y porque quería llevarlo hasta el final. Pero después de terminarlo, perdí ese impulso y ahora estoy en un estado en el que no puedo hacer nada”, comentó el artista japonés.

Attack on Titan es uno de los mangas y animes más populares de los últimos 20 años

Aunque confiesa que aún no trabaja en una nueva obra, el ilustrador y escritor revela que ya baraja algunas ideas de sus posibles próximos proyectos; sin embargo, revela que “está en un aprieto” porque no quiere comenzar algo que no terminará, pues quiere evitar decepcionar a los fanáticos.

“Tengo ideas vagas sobre los proyectos que me gustaría hacer. Pero si declarara que trabajo en uno nuevo y luego no lo continúo, no sería justo para los fanáticos. Así que estoy en un aprieto”, dijo Hajime Isayama.

Hajime Isayama estaba desesperado por terminar Attack on Titan

En el mismo libro de arte, el creativo de 37 años profundizó sobre el difícil cronograma de trabajo que implicaba la producción del manga de Shingeki no Kyojin y confesó que estaba desesperado por terminar la historia de una vez y por todas.

“El deseo de concluir la trama estaba constantemente en mi mente. También estaba en mi pico de agotamiento por dibujar capítulo tras capítulo y quería que terminara, pero sabía que no lo hará hasta que lo completara. Es por que dibujé únicamente por la obsesión de terminar”, comentó el creador de la franquicia.

En definitiva, el final de Attack on Titan fue muy polémico y dividió las opiniones de la fanaticada. Tras la reacción mixta, Hajime Isayama pidió disculpas.

Hajime Isayama quería concluir con la historia de Attack on Titan

