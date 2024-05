Creador de Shenmue, uno de los juegos más caros de la historia, busca apoyo para la cuarta parte

Una de las franquicias que pese a su gran inversión no logró ascender a la cima del éxito comercial fue Shenmue, creada por Yu Suzuki, cuyo. Su propuesta original con toda la libertad brindada, las actividades por hacer, y una historia dramática encantaron a los fans, pero su relación con una consola, SEGA Dreamcast, que se cayó al poco tiempo de su lanzamiento no le hizo nada bien. Hoy, los seguidores de la IP se preguntan por la cuarta entrega y no hay noticias alentadoras.

Yu Suzuki necesita un socio para desarrollar Shenmue IV

Durante una entrevista realizada por el sitio de fans Shenmue Dojo (vía Wccftech), Yu Suzuki, creador de la franquicia, habló sobre la cuarta entrega y las posibilidades reales de que pueda concretar su desarrollo en YS Net, su estudio. De acuerdo con el creativo japonés, en este momento no hay ningún avance respecto a Shenmue IV: "no estamos trabajando en el juego en este momento. Sigue en la fase de planeación".

Al respecto, Yu Suzuki señaló que lo que necesita Shenmue IV para iniciar con su desarrollo es un socio, básicamente alguien que participe económicamente en el proyecto. Lamentablemente, la situación actual de la industria no es favorable para este tipo de propuestas pues se sabe que editores e inversionistas no quieren arriesgar ni un centavo y solo apoyarán proyectos que tengan potencial de éxito comercial.

Shenmue III fue un fracaso comercial y es difícil que haya una cuarta parte

Peor aún, las condiciones en la escena del gaming, incluyendo a los fans, son muy diferentes a las que rodearon el proyecto Shenmue III. Este juego fue presentado en 2015 y buscó el apoyo a través de la plataforma de financiamiento Kickstarter obteniendo $6.3 MDD. El proyecto contó con la publicación por parte de Deep Silver e incluso exclusividad en PC con Epic Games Store, pero al final fue un fracaso comercial, no recuperó la inversión y perdió dinero.

En su momento, el primer Shenmue generó escándalo por su abultado presupuesto pues costó $70 MDD a finales de la década de los 90, una barbaridad en esos tiempos. Este título debutó en diciembre de 1999 y tuvo éxito moderado por lo que, pese a su calidad y originalidad, se consideró una mala inversión. Tristemente, el entorno actual no es favorable para que exista Shenmue IV, así que tocará esperar mejores tiempos.

