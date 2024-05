The Last of Us: fotos filtradas de la Temporada 2 preocupan a los fanáticos

The Last of Us de HBO fue una de las producciones de televisión más exitosas de 2023. Además de recibir calificaciones casi perfectas y ganar múltiples premios en ceremonias importantes, fue un éxito en audiencia. Ahora, intentará replicar su éxito con la Temporada 2. Aún es demasiado pronto para saber si lo conseguirá, pero las primeras imágenes filtradas ya dieron de qué hablar.

Tras el estreno de la primera tanda de episodios a principios de 2023, HBO dio luz verde a la realización de una segunda temporada. La producción arrancó durante los compases iniciales de este año, y ya hemos visto fotografías del set que revelan algunas de las locaciones clave donde se desarrollará la trama.

Se especula que la Temporada 2 adaptará, al menos, una parte de la historia del segundo videojuego. Debido a que la secuela tiene lugar varios años después de los hechos del primer título, los fans esperan que ese salto en el tiempo se refleje en el aspecto de los protagonistas.

Video relacionado: The Last of Us en decadencia

Así lucen Bella Ramsey como Ellie y Isabela Merced como Dina en la serie de The Last of Us

Cortesía del usuario Candagraphs, recientemente aparecieron en redes sociales nuevas fotografías filtradas del set de filmación de la Temporada 2 de The Last of Us. Las imágenes dejan ver por primera vez a 2 de los protagonistas de la nueva tanda de episodios.

En específico, las fotos permiten observar a Bella Ramsey, quien está caracterizada una vez más como la superviviente Ellie. Adicionalmente, podemos ver a la actriz Isabela Merced como Dina, uno de los nuevos personajes que se incorporan en la historia y que desempeñarán un papel importante.

Se desconoce el contexto de las escenas que filmaron los miembros del cast en las fotografías filtradas; sin embargo, parece que ese momento de la historia se sitúa en el al inicio de la campaña de The Last of Us: Part II, donde Dina y Ellie recorren el pueblo de Jackson o cuando parten a Seattle.

Bella Ramsey e Isabela Merced en el set de filmación de The Last of Us

Aunque Bella Ramsey recibió elogios por su actuación en la primera temporada de la serie, muchos fanáticos están escépticos y consideran que no es la persona adecuada para interpretar a Ellie, quien en esa etapa de la trama tiene 19 años. La comunidad está preocupada y teme que se hagan cambios drásticos en la historia.

“Supongo que no hay una brecha de 4 años en el programa, porque no parecen hacer ningún intento de hacer que Ellie parezca mayor”, comentó un fanático. “Me encanta su actuación en la primera temporada. Realmente espero que Max pueda envejecerla con CGI o algo así, porque esa cara de bebé no se ve bien si tratan de convencer a la audiencia de que Ellie tiene 19 años”, afirmó otro. “Respeto total para los actores, pero esos cambios dañan la historia”, dijo un tercero.

Aunque se leen más comentarios de esa índole en redes sociales, otros usuarios defendieron a Bella Ramsey, quien en la vida real tiene 20 años.

“Todos los comentarios que dicen que no parecen mayores olvidan los jóvenes que son todavía las personas de 19 años. Además, no se trata sólo de la apariencia. Estoy seguro de que transmitirá una personalidad más madura en comparación con la Ellie más joven. Tengo algo de fe”, aseguró una persona en redes sociales.

Pero cuéntanos, ¿estás entusiasmado por la segunda temporada? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic en este enlace para leer más noticias relacionadas con la serie de The Last of Us.

Video relacionado: The Last of Us en HBO se atrevió a lo que el juego no...

Video relacionado: The Last of Us en HBO se atrevió a lo que el juego no...

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente