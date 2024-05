Chris Pratt afirma que habrá varias películas de Nintendo en los próximos años

Nos llegan noticias interesantes relacionadas con Nintendo y sus planes en la pantalla grande, ya que Chris Pratt acaba de adelantar los posibles planes de la compañía que podrían extenderse hasta por 10 años.

Como seguramente recordarás, Super Mario Bros. La Película sorprendió a la comunidad con una interesante historia del fontanero que rompió varios récords, por lo que ahora se espera una secuela para 2026 que sería parte de un extenso viaje de Nintendo en el cine.

La película recibirá una secuela

Esta teoría acaba de ser respaldada por Chris Pratt, quien está confiado en que Nintendo tiene planes de seguir con proyectos para la pantalla grande por al menos una década después del tremendo éxito de su primera película.

“No puedo decir mucho, pero diré que viene otra película de Mario. Me emociona mucho pensar en el mundo de Mario y Nintendo en general, creo que durante la próxima década veremos muchas historias que surgen de ese mundo. Me sentí emocionado, honrado y bendecido por ser parte de la primera y, de ahora en adelante, estoy abierto a hacer todo lo que quieran de mí, pero no puedo decir mucho. Estoy tan emocionado como todos los demás”, dijo el actor.

Como pudiste observar, las palabras de Pratt harán que los fans de la gran N se emocionen con todas las posibilidades que se pueden presentar, así que solamente toca esperar hasta conocer qué otros proyectos están en camino.

Cabe mencionar que en este momento se está esperando la secuela de Super Mario Bros. La Película y también está en producción el live-action de The Legend of Zelda, por lo que Nintendo ha entrado con todo a la industria cinematográfica.

Seguiremos atentos para informarte sobre cualquier novedad que se revele en los próximos meses acerca de las nuevas películas de la compañía japonesa. Mientras tanto, te invitamos a conocer otras noticias sobre Nintendo en este enlace.

¿Qué otra saga te gustaría ver en la pantalla grande? Cuéntanos en los comentarios.

