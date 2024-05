El nuevo Assassin's Creed ya tiene nombre y pronto tendrá su presentación oficial

La nueva entrega de Assassin's Creed debutará este año y hay alta expectativa por parte de los fans ya que la franquicia se moverá hacia un país y periodo que ha sido deseado desde hace muchos años. Pronto sabremos más detalles de este título y la campaña promocional de Ubisoft inició con todo.

Hoy, las cuentas oficiales de Assassin's Creed en redes sociales pusieron fin al nombre código de la entrega de este año y revelaron el nombre oficial del título que debutará en la segunda mitad de este año. De acuerdo con la información, la nueva entrega lleva por título Assassin's Creed Shadows y tal como se mencionó en su momento, estará ambientada en el Japón Feudal. Dado el periodo histórico que abordará este título, Ubisoft lanzó su campaña en el país asiático con un reloj de arena enorme que se encuentra en Osaka.

Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/xc1Q10N4Vh