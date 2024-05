Aclamado exclusivo de Nintendo Switch desaparecerá de la eShop, pero no te preocupes

Nintendo Switch debutó en aquel lejano 2017 y desde entonces le ha dado la bienvenida a muchos exclusivos que recibieron reseñas muy positivas: desde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hasta Super Mario Odyssey. Por supuesto, también tiene títulos desarrollados por estudios de terceros que, por el momento, no están disponibles en otras plataformas.

Vale la pena recordar a los jugadores que muy pronto uno de los mejores títulos de la consola híbrida dejará de venderse en la eShop. ¿Acaso desaparecerá para siempre? En lo absoluto, pues regresará casi de inmediato con una versión mejorada que presenta todo el DLC y más novedades

Por supuesto, hablamos de Shin Megami Tensei V, la más reciente entrega de la antigua franquicia JRPG de Atlus y SEGA. Recordemos que debutó en 2021 en exclusiva para Nintendo Switch, pero muy pronto dará el salto a más plataformas con un relanzamiento.

Video relacionado: Todo lo que sabemos sobre Nintendo Switch 2

Shin Megami Tensei V abandonará la eShop del Nintendo Switch en junio

A inicios de este año, Atlus anunció con bombo y platillo Shin Megami Tensei V: Vengeance, la nueva versión definitiva del JRPG de 2021 que incluye el juego base, todo el DLC y una nueva línea narrativa que expandirá el contexto y presentará más demonios.

El lanzamiento de este título estaba previsto para el 21 de junio, pero adelantó su fecha y ahora estará disponible una semana antes para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC; así es, dejará de ser un exclusivo y se convertirá en multiplataforma.

Con el lanzamiento de Shin Megami Tensei V: Vengeance, la primera versión del juego de rol japonés y todo el contenido descargable abandonarán la eShop de la consola híbrida y será imposible comprarlos a partir del 13 de junio. Los jugadores interesados en disfrutar la experiencia original tienen hasta esa fecha para adquirir el título.

Shin Megami Tensei V aún está disponible y cuesta $1019 MXN

Aquellos que adquirieron el juego antes de que desaparezca de la tienda aún podrán jugarlo y descargarlo con normalidad. Así lo confirmó Atlus en un comunicado, donde además agradeció el apoyo de la comunidad y pidió comprensión.

La compañía nipona se abstuvo de revelar el motivo por el que la versión original se retirará a favor de la más nueva. Es probable que quiera evitar que los jugadores se confundan y adquieran la que no incluye el DLC y las novedades. Vale la pena señalar que el juego no estará disponible por alrededor de 24 horas hasta que aterrice la versión mejorada.

Aunque la eliminación no afectará a la mayoría de los jugadores, este caso pone sobre la mesa una vez más el tema de la preservación de los videojuegos. Al final del día, es una pena que la versión original se pierda en el limbo digital.

Pero cuéntanos, ¿ya adquiriste este JRPG? ¿Esperas con ansias la nueva versión? Déjanos leerte en los comentarios.

Shin Megami Tensei V: Vengeance estará disponible a partir del 14 de junio. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

Video relacionado: El gran engaño de los exclusivos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente