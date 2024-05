Director creativo de XCOM y Midnight Suns funda nuevo estudio con veteranos de Firaxis

En un momento en el que grandes compañías están cerrando talentosos estudios de desarrollo, desarrolladores entusiastas están fundando nuevas empresas en búsqueda de seguir explorando su creatividad. El último en hacerlo es Jake Solomon, creativo que trabajó en Firaxis como parte del equipo de desarrollo de XCOM y Marvel’s Midnight Suns, quien recientemente anunció la fundación de su propio estudio.

El nuevo estudio de Solomon se llama Midsummer Studios y, como puedes imaginar, no es una empresa que esté construyendo solo. De hecho, ya reclutó a varios creativos, desarrolladores y ejecutivos que tienen una larga experiencia en la industria del gaming.

Por ejemplo, la mano derecha de Solomon en esta nueva aventura será Will Miller, quien trabajó durante años en Firaxis Games, siendo el diseñador de las expansiones Beyond Earth y Rising Tide para Sid Meier’s Civilization VI. Eso no es todo, puesto que como directora financiera tendrán a Nelsie Birch, quien tiene 25 años de experiencia en operaciones administrativas.

Sin duda, uno de los retos más importantes para cualquier estudio es tener financiamiento para operar. Afortunadamente, Midsummer Studios ya cuenta con esto gracias a una ronda de inversiones en la que consiguió $6 MDD de compañías como Transcend Fund, Firta Ventures, Betaworks Ventures, 1Up Ventures, F4 Fund, Krafton y Day Zero Productions.

Midsummer Studios prepara un juego muy ambicioso

Midsummer Studio prepara un juego muy ambicioso

Ahora bien, ¿qué trae entre manos Midsummer Studios? Según explicó Jake Solomon, su intención es crear un juego de simulación de vida que represente una nueva generación para el género. Esto al hacer efasis en las narrativas enfocadas en los jugadores y en permitir a las comunidades compartir momentos memorables que surgen de la creatividad de los jugadores.

“Las mejores historias en los juegos son las que son escritas por los jugadores”, dijo Solomon. “En Midsummer estamos haciendo un juego de simulación de vida enfocado en el drama de la vida moderna, en el cual nuestros jugadores escribirán historias significativas al simplemente jugar y compartir sus historias con el mundo”.

Para crear este juego, Solomon reclutó a Gran Todiek, un creativo que trabajó durante varios años en diferentes entregas de The Sims. Así pues, tienen a una persona con mucha experiencia en este género.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por el nuevo estudio de Jake Solomon? Cuéntanos en los comentarios.

