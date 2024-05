Paper Mario: The Thousand-Year Door muestra una nueva función en su gameplay

Uno de los juegos más esperados para Nintendo Switch es Paper Mario: The Thousand-Year Door, el cual sigue revelando más detalles que demuestran lo que ha mejorado en relación con su versión original. Ahora, un nuevo clip enseñó una función que será bastante útil en la aventura del fontanero.

Como seguramente recordarás, esta entrega de Paper Mario se lanzará en unas semanas más y promete varias novedades, por lo que Nintendo sigue compartiendo información sobre lo que ofrecerá.

En esta ocasión, se acaba de publicar un nuevo video de Paper Mario: The Thousand-Year Door que muestra el Partner Ring, una nueva función disponible en esta versión del título que permitirá mover a tus aliados y acceder a sus habilidades más rápido.

Aquí lo puedes ver:

The Partner Ring is a new feature available in #PaperMarioTheThousandYearDoor for #NintendoSwitch. You can now quickly cycle through your partners and access their abilities in a snap! pic.twitter.com/gmZH0EmvUE