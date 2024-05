Amazon aprueba serie live-action de Tomb Raider y Crystal Dynamics participará en la producción

El éxito de la serie Fallout ha motivado a Amazon para la aprobación de un proyecto que se ha cocinado desde el año pasado. Se trata de la serie live action de Tomb Raider que por fin se hará realidad y hoy los involucrados en su producción revelaron algunos detalles.

Hoy se anuncio de forma oficial la producción de una serie live-action de Tomb Raider que se estrenará en Prime Video como parte de la iniciativa para convertir la franquicia de Lara Croft en un universo interconectado que abarque videojuegos, televisión y películas. De acuerdo con la información, la serie de Tomb Raider será obra de Amazon MGM Studios y Crystal Dynamics, estudio responsable de la franquicia que buscará representar a la heroína en un nuevo medio.

