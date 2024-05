Gratis: estudio de Dead by Daylight anuncia y regala un nuevo juego sorpresa

Dead by Daylight se convirtió en el máximo exponente de los juegos multijugador de terror asimétricos. Gracias al nuevo contenido que recibe con regularidad, permanece como una de las experiencias online más populares del mercado. Para mostrar su gratitud, el estudio desarrollador sorprendió a los fans con un atractivo regalo.

Como parte de las celebraciones del 8.° aniversario de DBD, Behaviour Interactive realizó una transmisión especial donde reveló las novedades que están en camino. De esta manera, ya conocemos que el crossover con Dungeon & Dragons presentará a un nuevo monstruo cuando debute el 3 de junio.

De igual manera, la compañía detalló que la siguiente gran colaboración será con Castlevania, la mítica franquicia de vampiros de Konami. Aunque estos anuncios fueron suficientes para emocionar a la comunidad, hubo otra sorpresa que llegó en forma de un nuevo videojuego gratuito.

Puedes conseguir gratis What the Fog, un nuevo spin-off de Dead by Daylight

Durante el evento de aniversario, Behaviour Interactive sorprendió a la comunidad y presentó el primer avance oficial de What the Fog, un nuevo título ambientado en el universo de Dead by Daylight. Las buenas noticias no terminan ahí, pues se reveló que ya está disponible para PC vía Steam.

El spin-off cooperativo ya se puede comprar en la plataforma de Valve a cambio de $4.99 USD, es decir, $64.49 MXN. Los jugadores interesados estarán felices de saber que pueden conseguirlo gratis en este momento gracias a una oferta especial, aunque más vale que no pierdan el tiempo y reclamen su copia lo antes posible.

What the Fog permite jugar como los supervivientes de DBD

Para agradecer a la comunidad de Dead by Daylight, el estudio desarrollador regalará What the Fog a todos los fanáticos que tengan una cuenta de Behavior Interactive. Para registrarse, basta con dar clic en este enlace y llenar el formulario correspondiente; el proceso es rápido y gratuito. Tras iniciar sesión, sólo falta reclamar una copia gratuita.

Reiteramos que los jugadores interesados deben apresurarse, pues es una oferta de tiempo limitado. Los desarrolladores regalarán un total de 2 millones de unidades. Si bien son bastantes copias, se podrían acabar en cualquier momento. Cuando eso suceda, las personas tendrán que comprar el juego en Steam si quieren probarlo.

Crea una cuenta de Behaviour Interactive y consigue gratis What the Fog

¿Qué es What the Fog?

Para aquellos que están indecisos, deben saber que What the Fog es un roguelike cooperativo para hasta 2 jugadores. Los protagonistas son Dwight, Claudette y Feng Min, personajes icónicos de Dead by Daylight que son transportados a un juego de mesa maldito.

Este spin-off presenta un apartado visual tierno, aunque la dirección artística de terror permanece vigente. Los jugadores deben utilizar habilidades especiales y trazar estrategias para derrotar enemigos y recolectar puntos de sangres, lo que es necesario para reparar los generadores y escapar.

Behavior Interactive quiere que What the Fog sea una propuesta amigable para los novatos, por lo que hay 8 niveles de dificultad que permitirán a los jugadores ajustar la experiencia a su nivel de habilidad.

Las primeras críticas del nuevo spin-off de Dead By Daylight son mixtas

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este curioso spin-off? ¿Lo conseguiste gratis? Déjanos leerte en los comentarios.

