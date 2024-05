Reporte de PS5 expone bajas ventas de Xbox Series X|S

La expectativa en torno a esta generación de consolas era alentadora, pero lo cierto es que tanto PS5 como Xbox Series X|S han enfrentado dificultades en sus respectivos caminos. Sin embargo, la situación que ha llamado la atención desde hace tiempo es la de las consolas de Microsoft pues sus ventas se han derrumbado y hay información generada a partir del reporte de ventas de PS5.

Luego de que se Sony presentara su reporte financiero correspondiente con el año fiscal 2023 que cerró en marzo pasado, el reconocido analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, encendió las redes al compartir un dato alarmante para los seguidores de Xbox. De acuerdo con el analista, el reporte de Sony menciona que durante el trimestre enero - marzo de 2024, el PS5 vendió 4.5 millones de unidades, "casi 5 veces más que Xbox Series X|S según las estimaciones de la firma".

Lo anterior significaría que, en el mismo periodo, Xbox Series X|S vendió menos de 1 millón de unidades, cifra desalentadora que explicaría algunas decisiones recientes de Microsoft.

5. The PlayStation 5 shipped 4.5 million units in the last quarter. According to our estimates, this is almost 5x more than the Xbox Series X|S shipped in the same period.



(This is a bonus one for the console warriors + my rent is due)