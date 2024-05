Este adorable indie de un gatito es un éxito y también lo puedes jugar en Xbox Game Pass

Mientras la venta de millones de copias es insuficiente para algunos videojuegos, en la escena independiente hay mayores posibilidades de alcanzar el éxito a otro nivel. Tal es el caso de un reciente título que se está ganando el corazón de los jugadores gracias a su propuesta protagonizada por un adorable gatito.

Uno de los indie que ha sorprendido recientemente es Little Kitty, Big City desarrollado por Double Dagger Studio, equipo liderado por Matt T. Wood un veterano de Valve. Las buenas calificaciones, con un 80 en Metacritic, han impulsado las ventas y hace unos días la cuenta oficial de X de este juego celebró 100,000 copias vendidas en tan solo 48 horas, una meta superada para un proyecto que no se debate entre inversiones millonarias. El estudio agradeció a los jugadores por darle una oportunidad a Little Kitty, Big City.

Meo-wow! We’ve sold 100,000 units in 48 HOURS? You guys are AMEOWZING. Thank you so much for playing our game!!! pic.twitter.com/xKBLEaem1h