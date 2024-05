Pese a críticas, el PlayStation Portal ha superado expectativas de Sony

El polémico PlayStation Portal se enfrentó a la incertidumbre y críticas en su lanzamiento, pero al parecer salió bien librado y avanza poco a poco a nivel comercial. Aunque no lo creas, hay noticias alentadoras sobre este dispositivo que convierte la experiencia de PS5 en portátil.

Contra pronóstico, el PlayStation Portal se convirtió en una sorpresa para Sony. Lo anterior fue revelado por el reputado analista de Circana, Mat Piscatella, en un hilo de X donde analiza los pormenores del reporte financiero de Sony y lo que se compartió sobre PlayStation. De acuerdo con el analista, la demanda de PlayStation Portal esta superando la oferta de Sony y está "funcionando mejor de lo que se esperaba". Asimismo, Mat Piscatella señaló que no se trata de ventas masivas, pero dadas las condiciones del dispositivo y el nicho al que apunta puede definirlas como muy buenas.

Can't give units... but demand has exceeded supply for several months now and honestly, it's done better than I'd expected it to. So, props to them. Not massive units, but hey pretty good.