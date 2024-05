Ya puedes jugar gratis estos 3 juegos más si tienes Nintendo Switch Online

Nintendo no deja de robustecer la oferta digital que ofrece a través de Nintendo Switch Online. Para este mes, la compañía guardaba una sorpresa para todos los fans que crecieron con el Game Boy, pues acaba de anunciar la adición de 3 títulos de este sistema.

En estos meses pero de 1989 debutó el Game Boy, por lo que Nintendo aprovechó para celebrar este aniversario añadiendo a Nintendo Switch Online 3 títulos que son igual de longevos que el dispositivo portátil.

Ya puedes jugar 3 títulos de Game Boy en Nintendo Switch

Nintendo confirmó que a partir de hoy todos los suscriptores con una membresía activa a Nintendo Switch Online ya pueden jugar sin costo adicional el primer juego de la serie Super Mario para Game Boy, el clon de [/b][/i]Breakout[/b][/i] (con algunas novedades) que desarrolló Intelligent Systems para el sistema y el port de su franquicia Baseball, que debutó originalmente para NES a inicios de los 80.

Ya puedes jugar Alleyway, título diseñado por Gunpei Yokoi

Nos referimos a Super Mario Land, Alleyway y Baseball, un trío de títulos first-party con los que Nintendo potenció el debut del Game Boy en todo el mundo.

Algo curioso es que los jugadores japoneses de Nintendo Switch Online también recibieron el título japonés For the Frog the Bell Tolls, que desafortunadamente nunca llegó a Occidente y Nintendo no aprovechó la ocasión para lanzarlo oficialmente en nuestra región.

