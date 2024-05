Gratis: Minecraft dará muchos regalos a sus fans para celebrar su 15.° aniversario

Mojang Studios prepara varias sorpresas para celebrar el 15.° aniversario de Minecraft, uno de los juegos más populares e influyentes de los últimos años. Por supuesto, el estudio quiere consentir a toda su comunidad, así que preparó una serie de geniales regalos.

La desarrolladora anunció una campaña de 2 semanas en las que regalará una recompensa diaria para el título. Los fans podrán usarlas para personalizar y dar un toque especial a sus personajes, pues son objetos cosméticos que celebrarán cada año del exitoso juego de Xbox.

Por medio de sus redes sociales, Mojang Studios anunció que dará 15 regalos a todos los jugadores de Minecraft. Las recompensas diarias se repartirán del 15 al 29 de mayo y cada una de ellas representará 1 año de historia del título. Así que serán obsequios cargados de nostalgia.

Los objetos gratuitos se podrán usar en el creador de personajes. Mojang Studios no ha revelado el aspecto de los regalos, así que invitó a los jugadores a iniciar sesión diariamente en el juego para conocerlos, añadirlos a sus cuentas y empezar a usarlos.

Asimismo, confirmó que presentará cada uno de los coleccionable en Instagram, en las historias del canal oficial de la franquicia. Por ahora, únicamente compartió un breve video donde se ven las siluetas de los 15 regalos para este festejo tan especial.

Mojang Studios afirmó también que esta campaña es sólo una parte de las sorpresas preparadas para los festejos del aniversario de Minecraft. Los jugadores se mostraron entusiasmados y le agradecieron al estudio por los obsequios. Abajo puedes ver el anuncio:

15 days of Minecraft means 15 new items! From May 15th - May 29th get a new free Character Creator item representing a different year of Minecraft history.



Want to know what the items are? Log in every day to collect the full set and check out our Instagram stories where each… pic.twitter.com/6XPyMmXSzI