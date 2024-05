Actualización de Toys for Bob emociona a fans ¿Se viene anuncio para Xbox?

En medio de la incertidumbre y ola de malas noticias que hay en el gaming también hay hechos que emocionan. Toys for Bob, el querido estudio de Skylanders y responsable de los remakes de Crash Bandicoot y Spyro, reclamó su independencia de Activision y ahora trabaja en un proyecto con Microsoft. Se dice que pronto podríamos saber sobre él y una pista encendió el hype.

¿Toys for Bob prepara un anuncio para Xbox?

El sitio oficial de Toys for Bob en Internet mostró actividad reciente, algo que fue notado y compartido por la celebridad de X "Shinobi602", quién advirtió de este cambio importante. La página del estudio se actualizó y en este momento solo muestra una figura que corresponde con uno de sus logotipos, por lo que se piensa que pronto habrá alguna noticia sobre el proyecto en que están trabajando pues no es común que un sitio oficial de un estudio en activo se mantenga así con una sola imagen.

Toys for Bob's website has been updated with a cryptic image (below).



Actualmente, Toys for Bob trabaja en un nuevo videojuego junto con Microsoft, pues la compañía norteamericana no dejó pasar la oportunidad de unirse con el estudio tras su salida de Activision donde sus últimos años estuvieron dedicados a labores relacionadas con Call of Duty.

Reportes señalan que el proyecto de Toys for Bob y Microsoft es una nueva entrega de Spyro, franquicia en la que trabajaron con un remake de la trilogía original. Hasta el momento no hay nada oficial al respecto, pero todos los rumores apuntan hacia el regreso del famoso dragón morado en un nuevo plataformero.

Toys for Bob ganó notoriedad en años recientes liderando el regreso de los plataformeros 3D con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y Spyro Reignited Trilogy. Su trabajo fue bien recibido, los resultados estuvieron de su lado y el estudio recibió luz verde para crear una nueva entrega del marsupial noventero, Crash Bandicoot 4: It's About Time. Ya como estudio independiente, se enfocará en lo que mejor saben hacer y con el Xbox Showcase a celebrarse en unas semanas es posible que veamos un avance de su nuevo proyecto.

