Microsoft revela Proteus Controller, mando para jugadores con capacidades diferentes

En años recientes, las compañías de videojuegos que fabrican hardware han comprendido la diversidad de su público y saben que en algunos casos no es posible jugar de forma tradicional por diversas razones. Nadie debe quedar fuera del gaming y las personas con capacidades diferentes se han unido a esta gran forma de entretenimiento gracias a iniciativas como la de Microsoft que hoy presentó un nuevo control.

Microsoft reveló Proteus Controller, control que desarrolló en conjunto con la compañía ByoWave para ofrecer una nueva opción de accesibilidad para los jugadores. Este mando tiene un diseño peculiar y dista de lo que se ha visto hasta ahora pues consta de módulos con botones, sticks e iluminación LED que se pueden intercambiar dando como resultado más de 100 combinaciones de acuerdo con las necesidades de los jugadores, de ahí que el diseño quede a libertad del usuario.

Microsoft announces the Proteus Controller, a gamepad for Xbox gamers with disabilities.



Ships this fall for $299 as a modular video game controller kit. Up for preorder for $255 while supplies last (15% off) https://t.co/wOkO6J9Ypu

https://t.co/JVevYpWKgH pic.twitter.com/K5Rej5vXuQ