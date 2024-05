Creadores de NieR trabajan en un nuevo juego de la serie... o no

Para nada es sorpresa que NieR:Automata fue un éxito para Square Enix luego de mantener la franquicia dormida durante casi una década. Las buenas noticias son que pistas sugieren que la saga regresará y al parecer no tendremos que esperar mucho para saber de ella.

Si eres fan de NieR, seguramente has estado al pendiente de la posibilidad de que Square Enix ya trabaje en una nueva iteración de la franquicia. Sin embargo, ninguna de las pistas había sido más clara que la que acaba de compartir su productor.

Creadores de NieR trabajan en nuevo juego

Yosuke Saito aprovechó la entrevista que tuvo con Weekly Famitsu (vía Gematsu) para anticipar que está trabajando en un nuevo proyecto con otros creadores de NieR, precisamente con el director y el compositor de la serie, Yoko Taro y Keiichi Okabe, respectivamente.

Saito reveló que está colaborando de nueva cuenta con sus colegas luego de mucho tiempo de querer hacer algo juntos y lo que ocasionó un alboroto en la comunidad de fans es que mencionó que el proyecto "podría ser NieR o podría no ser NieR".

El director, el productor y el compositor de NieR trabajan en un nuevo proyecto juntos

"Estoy haciendo varias cosas con la idea de crear algo que todavía no existe", expresó Saito. "No puedo dedicar mi tiempo a eso completamente, así que la mayor parte de eso se ha dejado al personal, pero se está convirtiendo en algo muy interesante. Espero el día en que podamos anunciarlo".

Las buenas noticias son que la espera para conocer el nuevo proyecto de los creadores de NieR no debería ser larga, ya que Saito afirmó que tendrá "algo un poco más elaborado" que decir en el "futuro no muy lejano". Por lo visto, se trata del mismo proyecto que insinuaban meses atrás, aunque todavía no confirmaban la participación del compositor Okabe.

Llama la atención que este anuncio se hace justo días después de que Square Enix anunciara pésimos resultados financieros, semanas después del cierre de servidores del tercer título de NieR y a menos de 1 mes del comienzo del Summer Game Fest 2024.

