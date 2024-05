LEGO Horizon Adventures sería la nueva entrega de la saga de PlayStation; su revelación estaría cerca

Filtraciones recientes aseguran que Sony y LEGO prepara un llamativo proyecto basado en una de las franquicias más populares de PlayStation. Nos referimos a Horizon, la serie de Guerrilla Games que ha ganado una gran popularidad durante los últimos años.

Una fuente muy confiable aseguró esta mañana que el proyecto es real y que, al parecer, su revelación es inminente. Nos referimos a LEGO Horizon Adventures, que sería el próximo juego de la franquicia exclusiva de PlayStation.

Filtran detalles de LEGO Horizon Adventures

Un juego de Horizon al estilo LEGO estaría en camino

De acuerdo con Tom Henderson, LEGO Horizon Adventures es el rumorado proyecto que Sony y LEGO están preparando para los fans de Aloy. Las compañías ya colaboraron anteriormente para lanzar sets LEGO de la franquicia y ahora su nueva colaboración se enfocará en un videojuego.

Si bien el título no ha sido anunciado y sus detalles son escasos, el insider afirma que el juego será una especie de Horizon Forbidden West pero al estilo LEGO. Además, asegura que el título tendrá gráficos realistas, pero no tiene claro qué significa esto para un título con la estética de LEGO.

Fuentes afirman que el proyecto ya está listo, por lo que su revelación podría ocurrir pronto. Desde hace semanas hay rumores sobre un PlayStation Showcase para mayo, por lo que se especula que LEGO Horizon Adventures podría ser una de las grandes revelaciones.

Es importante recalcar que PlayStation no ha confirmado la existencia de este juego, así que debes tomar esta información como un simple rumor por ahora. La idea de una aventura de Aloy al estilo LEGO emociona a algunos fans, mientras que otros jugadores están preocupados por el proyecto multijugador de la saga del que no hemos tenido más noticias.

Horizon se ha consolidado como una de las franquicias más populares de PlayStation desde el debut de Horizon Zero Dawn. Posteriormente, llegó la secuela Horizon Forbidden West, que también fue bien recibida. Además, la saga ha incursionado en la realidad virtual con Horizon Call of the Mountain.

