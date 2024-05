Evangelion: Hideaki Anno comparte noticia agridulce sobre el futuro de la saga

Neon Genesis Evangelion se convirtió en una franquicia de culto luego del enorme éxito de su manga y anime. La saga de Hideaki Anno se ha expandido con películas, videojuegos y demás tipos de producciones. Por lo que es normal saber que sus fans se preguntan si habrá algún nuevo proyecto en el futuro.

El célebre mangaka sabe que sus seguidores están sedientos por más Evangelion, así que decidió hablar sobre el tema en una entrevista reciente. Dio una noticia agridulce, pues no descarta que la franquicia siga; sin embargo, él no estaría al mando.

Evangelion podría continuar, pero sin Hideaki Anno

Hideaki Anno habló sobre el futuro de Evangelion

Durante una charla con The Asahi Shimbun (vía Anime News Network), Hideaki Anno fue cuestionado sobre el posible regreso de la franquicia con otro proyecto. El creativo sorprendió con su respuesta, pues no descartó una nueva entrega de la franquicia.

Aclaró que por ahora no hay nada definido para el futuro de la saga, pero dejó claro que las puertas están abiertas para un nuevo proyecto en el futuro. Sin embargo, la noticia fue un tanto agridulce, pues el mangaka afirmó que él no estaría al mando de la producción.

A pesar de la ausencia del creativo, hay fans que están emocionados con sus declaraciones, pues han sido muy vocales y han pedido que Evangelion siga activa por mucho tiempo más. También hay personas que no les agrada tanto que la serie siga sin su creador al mando.

Los amantes de la saga quedaron encantados con Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, cinta que fue aclamada tanto por los fans como por la crítica. Como te comentamos, no hay nada definido en cuanto al futuro de la saga, por lo que es importante recalcar que Hideaki Anno no confirmó un nuevo proyecto por ahora.

