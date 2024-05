Gratis: la Epic Games Store te regala un juegazo de BioWare

Ha dado inicio un nuevo jueves y seguro estabas esperando este día para conocer qué es lo que está ofreciendo la Epic Games Store completamente gratis. Es por esto que te invitamos a seguir leyendo y descubrir lo que tienes que hacer para reclamar el nuevo juego gratuito que ya está disponible.

En esta ocasión, la Epic Games Store está regalando la copia de Dragon Age: Inquisition, entrega que se convirtió en el Juego del Año en 2014. Para conseguir tu juego gratuito, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te ponemos a continuación.

La Epic Games Store sigue consintiendo a sus usuarios

¿Cómo conseguir el título gratuito?

Haz clic en este enlace para reclamar Dragon Age: Inquisition en la Epic Games Store

en la Epic Games Store Da clic en el botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Te aparecerá una pantalla con la información de la compra, en este caso sin costo

Presiona Realizar pedido

Cabe mencionar que la entrega estará disponible gratis hasta las 9:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 23 de mayo.

¿Qué es Dragon Age: Inquisition?

En caso de que no lo sepas, Dragon Age: Inquisition es un juego en el que te convertirás en el salvador de Thedas, una tierra llena de conflictos entre las facciones y hasta con una invasión demoníaca, por lo que deberás tomar varias decisiones y luchar junto a tu banda de campeones para mantener la esperanza del lugar.

Lo mejor de todo es que el juego viene en su edición Game of the Year, por lo que incluye el título base y los 3 extras oficiales: Jaws of Hakkon, The Descent y Trespasser.

¿Le darás una oportunidad a este juego gratuito? Cuéntanos en los comentarios.

