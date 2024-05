Activision funda estudio con talento de CD Projekt, Naughty Dog, Bungie y Ubisoft

No todo en Activision es Call of Duty, al menos no a partir de hoy pues la compañía propiedad de Microsoft fundó un nuevo estudio y los primeros detalles han emocionado a los jugadores pues hay talento proveniente de grandes equipos y proyectos.

Elsewhere Entertainment es el nuevo estudio de Activision; trabajará en un AAA narrativo

Por medio de un comunicado en su sitio oficial, Activision anunció la fundación de Elsewhere Entertainment, (estilizado como elsewhere) un nuevo estudio con sede en Varsovia, Polonia, pero que además tendrá acceso a recursos de las sedes de Estados Unidos para su desarrollo. De acuerdo con la compañía, este estudio trabajará en "una nueva franquicia AAA basada en la narrativa y que definirá el género", por lo que se trata, al menos en la letra, de un proyecto muy ambicioso tomando en consideración que hay grandes exponentes al considerar ese tipo de videojuegos.

Activision presentó Elsewhere Entertainment con esta imagen

En cuanto a la idea creativa que da origen a Elsewhere Entertainment, Activision señala: "Elsewhere Entertainment es un estudio independiente de primer nivel dedicado a establecer un entorno que inspire ideas audaces y diversas. La misión subyacente del equipo anima a todos a explorar y colaborar creativamente para crear una franquicia con un legado duradero que resuene mucho más allá de los juegos".

La noticia que emocionó a los jugadores fue el talento que forma parte de este nuevo estudio pues Activision reveló que se trata de creativos con experiencia en CD Projekt RED, Naughty Dog, Ubisoft y Bungie que han trabajado en títulos destacados como: The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk 2077, Destiny, Tom Clancy's The Division y Far Cry.

