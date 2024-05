Honor of Kings celebra su lanzamiento mundial con detalles de su prestigioso torneo

El juego para móviles más jugado del mundo, Honor of Kings, por fin llegará a América y otras partes del mundo. Los jugadores ya pueden hacer el pre-registro para ser los primeros en disfrutar el MOBA de Tencent y dada la ocasión especial este debut se conectará con la celebración de un importante torneo de esports.

Por medio de un comunicado de prensa, TiMi Studio Group y Level Infinite anunciaron la temporada 2 del Honor of Kings Invitational, competencia que enfrentará a los mejores jugadores del MOBA el próximo 29 de junio en Kuala Lumpur, Malasia. En la fecha y lugar se darán cita los competidores de América Latina, Europa, el sureste de Asia, Turquía, Afríca - Medio Oriente y Brasil por una muy atractiva bolsa de premios de $300,000 USD. Asimismo, los mejores jugadores competirán ganarán un lugar en el Honor of Kings Invitational Midseason a celebrarse en Riyadh, Arabia Saudita.

