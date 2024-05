El juego de horror de Suda51 y Swery65 reaparecerá en próximo evento

El verano de videojuegos se avecina y no cabe duda de que el escaparate más importante de la temporada es el Summer Game Fest 2024. No obstante, no todos los juegos pueden caber en este evento, sino que las producciones más pequeñas o indies quedan fuera. Afortunadamente, hay eventos que los toman en cuenta, como uno próximo que incluirá el título desarrollado por Swery65 y Suda51.

Hoy se confirmó que se llevará a cabo una nueva edición de INDIE Live Expo, una presentación enfocada en títulos de la escena indie, que esta ocasión incluirá primicias mundiales, así como actualizaciones de desarrollo de más de 100 juegos.

¿Qué juegos aparecerán en INDIE Live Expo 2024 y cuándo se llevará a cabo el evento?

De acuerdo con los detalles, ya se confirmó que en el evento aparecerán los proyectos indie Blade Chimera, Boyhood’s End, C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield, Kemono Teatime, Omega Crafter, PIGGY ONE SUPER SPARK, Witch & Lilies, así como Hotel Barcelona, la llamativa propuesta de horror y acción desarrollada por Hidetaka "Swery65" Suehiro y Goichi "Suda51" Suda que se reveló formalmente en un evento de Xbox del año pasado.

INDIE Live Expo 2024 contará con el apoyo de varias compañías de videojuegos, como ACQUIRE, Cygames, Marvelous, PLAYISM y Sunsoft y se transmitirá en vivo el próximo 25 de mayo a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México) a través de YouTube.

hotel Barcelona y más juegos indies aparecerán en INDIE Live Expo 2024

"Recibimos cientos de presentaciones interesantes y tenemos mucho más para compartir durante la exhibición de este año", expresó el fundador y director general de la organizadora Ryu's Office, Ryuta Konuma en un comunicado de prensa (vía Gematsu). "La escena indie tiene muchos sabores locales y estamos emocionados de mostrar juegos de todo el planeta mientras damos al mundo un clavado en la escena indie de Malasia".

