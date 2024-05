Ghost of Tsushima tiene el 4.° mejor estreno de PlayStation en PC; superó a Horizon y The Last of Us

Ya sabemos que PlayStation adoptará un enfoque multiplataforma un poco más flexible y que planea llevar periódicamente algunos de sus exclusivos más importantes a PC. El más reciente título en alcanzar nuevas audiencias fue Ghost of Tsushima Director’s Cut, que llegó a Steam y la Epic Games Store con gran éxito.

A inicios de marzo, se confirmó que el aclamado título de mundo abierto estaría disponible para PC a partir del 16 de mayo. La fecha llegó y los fanáticos interesados ya pueden adquirir el port desarrollado por Nixxes Software. A juzgar por las cifras de Steam, la comunidad realmente quería disfrutar este título en computadoras.

Ghost of Tsushima supera récords de The Last of us y Horizon Forbidden West en Steam

A diferencia de otros relanzamientos de Sony Interactive Entertainment que no causaron tanto revuelo, Ghost of Tsushima Director’s Cut debutó con fuerza y ya es el 4.° mejor estreno de PlayStation en PC de toda la historia, sólo por detrás de Marvel’s Spider-Man Remastered, God of War y el siempre popular Helldivers 2.

De esta manera, la aventura de Jin Sakai superó los lanzamientos de Horizon Zero Dawn Complete Edition, Horizon Forbidden West Complete Edition, The Last of Us Part I, Days Gone y más juegos.

El videojuego de PlayStation y Sucker Punch debutó con el pie derecho

Ghost of Tsushima debutó con un pico histórico de 59,642 jugadores simultáneos en la plataforma de Valve, mientras que en este momento hay 59,579 personas conectadas. Es muy probable que estas cifras aumenten significativamente a medida que nos acercamos al fin de semana.

Para poner estos datos en perspectiva, vale la pena destacar que Helldivers 2 presume un récord de 458,709 usuarios concurrentes, God of War se lanzó con un pico de 73,529 personas conectadas al mismo tiempo y Marvel’s Spider-Man Remastered brilla con una marca de 66,436 jugadores simultáneos.

Ghost of Tsushima es uno de los mejores lanzamientos de PlayStation en PC

El éxito del videojuego de Sucker Punch es un logro impresionante, sobre todo si consideramos el contexto y los acontecimientos recientes. Recordemos que la versión de Steam no se vende en los más de 170 países donde PlayStation Network brilla por su ausencia a raíz de la controversia relacionada con Helldivers 2. Aunque no es necesario una cuenta de PSN para jugar la campaña single-player, si es requisito para abordar el componente multijugador.

Pero cuéntanos, ¿le diste una oportunidad a este juego? Déjanos leerte en los comentarios.

