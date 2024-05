“Switch es la plataforma ideal para hacer remakes”, dice Forever Entertainment

Han pasado más de 7 años desde que Nintendo Switch se lanzó al mercado y ha sido tiempo suficiente para que ofreciera entregas nuevas que robaron el corazón de la comunidad. Sin embargo, el catálogo de la consola también incluye varios remakes que le dieron una segunda oportunidad a algunos juegos. Debido a esto, Forever Entertainment considera que la consola es ideal para esta clase de proyectos.

Como seguramente sabes, la híbrida tiene un gran número de remakes que han conquistado a los fans en los últimos años. Sin embargo, está situación ha dividido opiniones entre los jugadores que desean ver propuestas frescas.

¿Nintendo Switch recibirá más remakes?

No obstante, el equipo de Forever Entertainment, responsable de entregas como Frederic, Hollow y Violett, entre otras, cree que encontró la plataforma perfecta para hacer remakes, los cuales se han convertido en una parte importante en la industria de los videojuegos.

Fue en una entrevista con Games Industry que la gerente de comunicaciones y marketing de Forever Entertainment, Monika Ginter, habló sobre la producción de remakes de la compañía que han llegado a Nintendo Switch.

Según Ginter, simplemente no hay mejor plataforma en este momento para los remakes. Estas fueron sus palabras:

“Hasta ahora, nuestros remakes se han centrado en juegos de Japón y los jugadores japoneses han mostrado un gran entusiasmo por nuestras versiones actualizadas de los clásicos. En términos de plataformas, consideramos que Nintendo Switch es la plataforma ideal para varios remakes clásicos. Apreciamos la accesibilidad de Nintendo Switch”.

Además, la ejecutiva afirmó que uno de los aspectos más importantes para que la consola híbrida sea “ideal” para los remakes es su base de usuarios:

“Con una base de usuarios diversa, nuestros juegos pueden llegar a una audiencia amplia, incluidos aquellos que quizás no hayan conocido antes clásicos como Front Mission o Panzer Dragoon”.

Cabe mencionar que Nintendo Switch tiene varios remakes que han gustado mucho a la comunidad, tales como Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, The Legend of Zelda: Link's Awakening y Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, aunque es posible que se anuncien más.

¿Qué te han parecido los remakes en la híbrida? Cuéntanos en los comentarios.

