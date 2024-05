Jack Black y Jason Momoa celebran 15 años de Minecraft con un video especial

La película de Minecraft se anunció hace ya varios años, pero lo bueno es que nunca se canceló y hace poco se reveló que ya terminó su filmación. Si bien no se ha dejado echar un vistazo al proyecto, los 2 actores más importantes del filme acaban de aparecer juntos para celebrar un acontecimiento muy especial.

En caso de que no seas fan de Minecraft, debes saber que la franquicia está festejando su 15.º aniversario. Legendary Pictures y Warner Bros. no dejaron pasar la oportunidad de conmemorarlo con un video muy especial de Jack Black, que interpretará a Steve, y Jason Momoa, que también aparecerá en la cinta, aunque sin un papel definido.

No olvides seguirnos en Google News.

El video es algo corto, pero suficiente para emocionar a los fans de Minecraft que ya quieren ver como interpretarán estos 2 actores a sus personajes en el filme.

En el clip se ve que Jack Black y Jason Momoa se dan cuenta de que es cumpleaños de Minecraft luego de ver el pastel preparado. Momoa pide su espada y Black su pico para partir el pastel, aunque el resultado sería más bien caótico.

Por si te lo perdiste: Google celebra los 15 años de Minecraft con un easter egg muy especial.

Crafting kick axe memories since '09. #Minecraft15



Here’s to what's next. ⚔️ pic.twitter.com/OUUc52iw9c