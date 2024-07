Metroid Prime: Miyamoto hubiera cancelado el juego original si esta mecánica fallaba

Han pasado más de 2 décadas desde que Nintendo sorprendió al anunciar que un estudio norteamericano se haría cargo de una nueva entrega de Metroid y que a diferencia de los títulos conocidos de la franquicia, este sería en primera persona. Retro Studios logró lo que parecía imposible, pero no todo fue tan sencillo pues el proyecto, en su fase inicial, pasó por una prueba que, de haber salido mal, hubiera llevado a su cancelación.

Shigeru Miyamoto señala que la Morph Ball es el secreto en el éxito de Metroid Prime

El nuevo episodio del canal DidYouKnowGaming? estuvo dedicado a algunos títulos del Nintendo GameCube, entre ellos Metroid Prime. La recopilación de información permitió dar con una entrevista de la revista alemana N-Zone con miembro de Retro Studios en aquel entonces donde revelaron aquello que los había llenado de orgullo cuando crearon el primer título de la franquicia. Al respecto, los creativos señalaron que fue la Morph Ball, su diseño y mecánicas, pues además de que fue un reto en sí mismo, también se trató de algo arriesgado.

Metroid Primehubiera sido cancelado si el diseño y mecánicas de la Morph Ball fallaban

Retro Studios habla de riesgo respecto a esta parte de Metroid Prime porque cuando se propuso la idea, Shigeru Miyamoto la consideró esencial para mantener el proyecto con vida. Prácticamente, si el estudio norteamericano no lograba presentar algo bien diseñado, divertido y justificado con la Morph Ball, Nintendo cancelaría el proyecto.

Al respecto, el video cita las declaraciones de Shigeru Miyamoto, en ese entonces productor de Metroid Prime, quien consideró que la Morph Ball y la manera en que fue ejecutada como mecánica con acertijos bien diseñados e inteligentes fue parte muy importante del éxito de Metroid Prime, aunque pudo significar su fin prematuro: "si el experimento fallaba, muy probablemente el proyecto se hubiera cancelado. Sin embargo, le fue muy bien y desde ese primer momento supimos que Metroid Prime era un proyecto sólido".

En información relacionada, recientemente un diseñador de Metroid Prime 4: Beyond habló sobre el trabajo apasionado que se ha puesto en los detalles, en su caso en el HUD, para que los datos en pantalla y la vista dentro del caso de Samus no quite belleza y protagonismo a los escenarios.

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con Metroid Prime.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente