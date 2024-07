Gratis: Xbox está regalando un control con trasero y un Series X de Deadpool & Wolverine

Xbox quiere celebrar con sus jugadores el próximo estreno de Deadpool & Wolverine, la nueva y esperada película de Marvel. Por tal motivo, diseñó una consola edición especial bastante curiosa, pues incluye un control con trasero.

Lo mejor de todo es que sorteará el Xbox Series X y el mando de Deadpool, así que un afortunado ganador podrá añadir el peculiar sistema a su colección. La dinámica se hará por medio de las redes sociales e inicia hoy, así que a continuación te decimos cómo tener una oportunidad de ganar.

Xbox se esforzó para crear una flamante consola edición especial para los fans de hueso colorado de Deadpool. La compañía regalará un Xbox Series X rojo que cuenta con una base especial que sirve como soporte para Bea y Arthur, las espadas del icónico personaje.

Además, el ganador se llevará 2 controles inalámbricos de Xbox y el nuevo Cheeky Controller, mando que presume el trasero de Deadpool. Xbox definió este peculiar accesorio como un control que “todo el mundo querrá tener en sus manos”.

Resaltó su diseño hecho a “imagen y semejanza del muy comentado y perfectamente redondeado trasero de Deadpool”. Para ganar este paquete de premios con un valor de $859.98 USD, es necesario participar en una dinámica en X, red social conocida anteriormente como Twitter.

Los interesados deben ser mayores de edad y vivir en una región donde Xbox tenga presencia oficial. Si se cumplen dichos requisitos, sólo basta con seguir a la cuenta oficial de la marca en X y compartir la publicación del sorteo con el hashtag #xboxcheekycontrollersweepstakes.

La dinámica inició hoy y concluirá el 11 de agosto. El ganador será notificado por medio de la red social en días posteriores. Abajo puedes ver una imagen y un video de los regalos inspirados en Deadpool & Wolverine:

It’s actually perfectly ergonomic



Introducing the Cheeky Controller designed by Deadpool.@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in theaters July 26 pic.twitter.com/0Yp0HgleF4