SEGA demanda a usuario tóxico que insultó y acosó a un empleado de la compañía

La toxicidad en la industria de los videojuegos es un tema de gran importancia que, desafortunadamente, a menudo pasa desapercibido. Las compañías y sus empleados a menudo son blanco de críticas desmedidas y acoso por parte de usuarios tóxicos. SEGA no se quedó con los brazos cruzados y defendió a un trabajador.

El año pasado, la compañía japonesa responsable de Sonic the Hedgehog, Like a Dragon y más franquicias icónicas, publicó una versión actualizada de su Política de Acoso del Consumidor, donde reitera que no tolera la toxicidad por parte de los clientes y afirma que se comunicará con abogados y la policía en caso de ser necesario.

Bajo advertencia no hay engaño. Ahora, SEGA dio a conocer que tomó medidas legales contra una persona que constantemente compartía mensajes maliciosos en contra de un empleado.

“No toleramos ningún comportamiento acosador”, SEGA demanda a un usuario

A través de una publicación en su sitio web oficial, la compañía nipona explica que desde hace tiempo lidia con una persona que hizo “comentarios excesivamente difamatorios e insultantes en las redes sociales contra uno de nuestros empleados”. Debido a que el individuo no mejoró su comportamiento, se vio en la necesidad de tomar medidas legales en su contra.

SEGA obtuvo acceso a la información personal del acosador y procedió con el caso. En consecuencia, se llegó a un acuerdo en el que la persona tendrá que pagar una compensación por daños, además de eliminar los insultos y las calumnias que escribió en redes sociales. Naturalmente, también deberá abstenerse de repetir actos similares en el futuro.

La compañía japonesa no planea quitar el dedo del renglón, por lo que en su comunicado reitera que condena el acoso, los actos violentos, las amenazas e intimidaciones. Además, afirma que tomará las medidas adecuadas en contra de cualquiera que atente contra su política de acoso.

Desafortunadamente, SEGA tiene experiencia con personas maliciosas. En 2022, un sujeto envió amenazas de gravedad en contra de la compañía debido a que se molestó por perder en un videojuego online. Afortunadamente, las autoridades locales arrestaron al sospechoso.

