El misterio de Emio se resolvió; este es el juego en el que aparecerá el hombre sonriente

Hace unos cuantos días Nintendo sorprendió con un pequeño teaser que mostraba a un extraño hombre sonriente llamado Emio. Desde entonces la especulación estuvo con todo y la comunidad comenzó a preguntarse de qué se trataba. Ahora, el misterio quedó resuelto y ya se sabe en qué juego aparecerá el extraño personaje.

Descubre quién es Emio

Como seguramente recordarás, el trailer que mostró la compañía la semana pasada mostró a un hombre con una gabardina que usaba una bolsa de papel en la cabeza y con una cara sonriente pintada con un marcador.

Después de que se pensó que este proyecto era trabajo de Bloober Team, el misterioso juego ha sido revelado y todo se trató de una campaña de marketing para anunciar la tercera entrega de Famicom Detective Club.

Aquí puedes ver el anuncio:

#WhoIsEmio? Unmask the truth in a dark, twisted thriller for #NintendoSwitch. Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club launches 8/29. pic.twitter.com/Br1BAuk5fV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 17, 2024

Como pudiste observar, la entrega en cuestión es Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, juego que te invitará a investigar más sobre este extraño hombre sonriente y sus oscuras intenciones.

Cabe mencionar que esta entrega será la tercera de la saga y llegará unos cuantos años después de que Nintendo Switch recibió los remakes de las primeras 2: Famicom Detective Club: The Missing Heir y Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind.

¿De qué tratará Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club?

El juego, que quedó clasificado para mayores de edad, te llevará al momento en el que se investiga un violento asesinato y su conexión con una leyenda urbana. Deberás ponerte en el rol de un detective adjunto que tendrá que involucrarse en una serie de asesinatos sin resolver de 18 años atrás.

Tendrás que iniciar un viaje para perseguir a un posible asesino serial que pone bolsas de papel con caras sonrientes en las cabezas de sus víctimas y hacer todo lo posible por detenerlo antes de que cometa otro crimen.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch el próximo 29 de agosto.

¿Qué te parece esta entrega? ¿Le darás una oportunidad? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente