Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! recibe a 2 nuevos personajes

Nos llegan buenas noticias para todos los usuarios de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!, ya que el juego de fiesta y tableros acaba de recibir una nueva actualización que agregó a 2 personajes jugables.

Tanjiro está listo para una nueva partida

Como seguramente recordarás, fue el año pasado cuando se confirmó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! llegaría a Occidente en 2024. Han pasado un par de meses desde su estreno y todos los fans de Tanjiro y compañía pueden disfrutar esta propuesta.

Ahora, se acaba de compartir nuevo contenido gratuito que agrega a 2 personajes al catálogo del juego. Nos referimos a Genya Shinazugawa y Kanao Tsuyuri, quienes ya pueden ser elegidos para participar en todos los escenarios de la entrega.

Aquí puedes ver las notas principales de la actualización:

Se agregó a Genya Shinazugawa como personaje jugable

Se agregó a Kanao Tsuyuri como personaje jugable

Hay nuevos sellos, marcos e imágenes de avatar

Mejoras en el emparejamiento de partidas en línea

Correcciones para problemas técnicos menores

Como pudiste observar, los jugadores pueden descargar este contenido completamente gratis en cualquier versión del título, por lo que será mejor que organices una nueva reta con tus amigos y familiares y demuestres quién es el mejor cazador de demonios.

¿Qué es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!?

Te recordamos que esta entrega ofrece una gran cantidad de minijuegos protagonizados por los personajes más conocidos del anime, quienes agregan su humor característico a cada uno de los tableros elegibles y que recuerdan diferentes lugares icónicos de la aventura de Tanjiro.

Si eso no fuera suficiente, el juego se puede disfrutar en modo local y online, todo ello con partidas por turnos donde cada usuario gira un dado y avanza realizando varias actividades.

Un punto curioso es que se utiliza un sistema de día, en el que podrás hacer lo mencionado; y de noche, cuando podrás buscar demonios para derrotarlos, todo ello moviendo los Joy-Con como si fueran la Espada Nichirin.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

¿Qué te parece esta propuesta? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente