Fallout: serie live-action de Prime Video recibe 17 nominaciones en los Emmy 2024

No cabe duda de que las adaptaciones de videojuegos al cine y la televisión viven una de las mejores épocas en toda la historia. En años recientes, hemos visto producciones que fueron éxitos comerciales y, en el mejor de los casos, obtuvieron el visto bueno por parte de la crítica y los fans. El show de Fallout se alza por todo lo alto como uno de los mejores exponentes, tal como demuestra su presencia en los premios Emmy 2024.

La serie live-action inspirada en la franquicia de Bethesda y Xbox debutó en abril y rápidamente se convirtió en una de las producciones más exitosas de Prime Video. Además de contabilizar millones de reproducciones en sus primeras semanas y recibir calificaciones casi perfectas, fue capaz de impulsar significativamente la popularidad de los videojuegos.

Con esto en mente, no resulta extraño que el show de Fallout recibiera muchas nominaciones en la próxima edición de los premios Emmy 2024.

Fallout es una de las series favoritas en los Emmy 2024

Esta semana se compartió la lista completa de las producciones de la televisión que competirán en una o varias categorías de los Premios Emmy 2024, una de las ceremonias más importantes y prestigiosas en la industria del entretenimiento. El gaming tendrá un representante gracias a la serie protagonizada por Walton Goggins y Ella Purnell.

La adaptación live-action de Fallout recibió un total de 17 nominaciones en 16 categorías de premios en la 76. ª edición de la gala. Competirá en la categoría Mejor Serie Dramática, donde se enfrentará a Shogun, The Crown, Mr. & Mrs. Smith y 3 Body Problem.

El famoso intérprete Walton Goggins, quien da vida Cooper Howard, recibió una nominación como Mejor Actor Principal. El programa de televisión también competirá en categorías técnicas y creativas, como mejor diseño de producción, efectos visuales, maquillaje, etcétera.

La serie de Fallout recibió elogios de la prensa y los fans

Aunque Fallout es una de las favoritas para los Emmy 2024, aún está por detrás de los grandes nominados de este año. En específico, Shogun domina la lista con 25 nominaciones, The Bear competirá con 23, Only Murders in the Building se alza con 21 y True Detective: Night Country recibió un total de 19.

Para contextualizar, la primera temporada de la serie live-action de The Last of Us obtuvo 24 nominaciones en la edición anterior de la ceremonia y pudo llevarse a casa un total de 8 galardones. Los Premios Emmy 2024 se transmitirán el 15 de septiembre.

Aunque aún está por verse si logrará igualar lo hecho por el show basado en el juego de Naughty Dog, es innegable que la serie basada en los videojuegos de Bethesda es un éxito. Tras la buena recepción, Amazon ordenó la producción de la segunda temporada. Aún sin una fecha de estreno, sus responsables afirman que la nueva tanda de episodios llegará “lo más rápido posible”.

Pero cuéntanos, ¿crees que la serie debería ganar algún premio? Déjanos leerte en los comentarios.

