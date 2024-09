The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se muestra en un impresionante trailer que aumentará tu hype

Nos llegan noticias interesantes relacionadas con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, uno de los juegos más esperados de Nintendo Switch para este mes, ya que se acaba de compartir un nuevo trailer general que muestra varios detalles y hasta más personajes de Hyrule.

Como seguramente sabes, esta entrega de Nintendo se estrenará este mismo mes y permitirá iniciar una aventura en la que controlarás a la princesa Zelda, por lo que Nintendo sigue compartiendo todo lo que te espera en el título.

Ahora, sus responsables compartieron un extenso trailer que seguramente aumentará tu hype, por lo que será mejor que le eches un ojo cuanto antes y te prepares para visitar un Hyrule lleno de problemas.

Aquí lo puedes ver:

Use Zelda’s wisdom and your prowess to explore Hyrule, dungeons, and the eerie Still World inside the rifts that have stolen away Link and the King of Hyrule in the latest entry in The Legend of #Zelda series. The Legend of Zelda: #EchoesofWisdom comes to #NintendoSwitch on 9/26. pic.twitter.com/ikmrmsAPhZ