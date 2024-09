5 amiibo que debes tener en tu colección antes de que se vuelvan raros y costosos

Los amiibo son uno de los coleccionables más populares y exitosos de Nintendo. Por tal motivo, es normal saber que son artículos muy cotizados y buscados por los coleccionistas. Algunas figuras incluso se han agotado y se han convertido en piezas muy raras de conseguir, lo que ha llamado la atención de los revendedores.

Durante los últimos meses, Nintendo ha lanzado amiibo muy atractivos que corren el riesgo de volverse raros y costosos, pues son figuras de personajes bastante populares, tanto de franquicias first-party como third-party. Por tal motivo, hicimos una selección de 5 geniales paquetes y figuras para que las añadas a tu colección antes de que sea demasiado tarde.

Son figuras ideales para los fans de The Legend of Zelda, Metroid, Xenoblade, Kingdom Hearts y Persona. Todas ellas lucirán muy bien en tus estanterías y, además, te darán genial contenido para excelentes juego de Nintendo Switch.

Video relacionado: Todo lo que sabemos sobre Nintendo Switch 2

amiibo de Sora (Kingdom Hearts) ― Disponible a partir de $429 MXN

Sora, el protagonista de Kingdom Hearts, fue uno de los personajes invitados más destacados de Super Smash Bros. Ultimate. Por tal motivo, Nintendo aprovechó la oportunidad para lanzar un genial amiibo del personaje, al que vemos con su icónico atuendo y su emblemática Keyblade.

Al igual que otras figuras para el juego de peleas, el amiibo de Sora sirve para almacenar a un luchador, hacerlo más poderoso con el tiempo y así llevarlo a todas partes para usarlo en cualquier combate. Al tratarse de un personaje que no pertenece a Nintendo, existe la posibilidad de que su figura sea difícil de conseguir en el futuro.

amiibo de Noah y Mio (Xenoblade Chronicles 3) ― Disponible a partir de $889 MXN

Xenoblade Chronicles 3 es uno de los juegos más destacados de Nintendo Switch y, por supuesto, tuvo sus respectivos amiibo. Nintendo consintió a los fans de la franquicia JRPG con un paquete doble, que incluye las figuras de Noah y Mio, los protagonistas de esta épica y larga aventura.

Al usar las figuras en el juego, es posible desbloquear algunos artículos extra para tu viaje, como atuendos adicionales para diversos personajes. Al tratarse de un paquete doble de figuras para un juego de nicho, es un artículo cotizado que debes añadir ya a tu colección.

amiibo de Joker (Persona 5) ― Disponible a partir de $676 MXN

Joker es otro de los grandes personajes invitados a Super Smash Bros. Ultimate que tiene un amiibo. En poco tiempo se convirtió en una de las figuras coleccionables más cotizadas, pues la llegada del protagonista de Persona 5 al juego de Nintendo causó sensación y el JRPG de ATLUS ya tenía una inmensa popularidad para ese entonces.

La figura muestra al líder de los Phantom Thieves of Hearts listo para robar corazones y acabar con las injusticias. El coleccionable también sirve para almacenar a un luchador, mejorarlo y llevarlo a todas partes. Es una de las figuras con mejor diseño de la serie de Super Smash Bros. Ultimate.

amiibo de Samus y Emmi (Metroid Dread) ― Disponible a partir de $849 MXN

Luego de años de ausencia, Metroid regresó a lo grande con una nueva entrega y un atractivo paquete de amiibo. Para acompañar el estreno de Metroid Dread, Nintendo lanzó un bundle con figuras de Samus y Emmi que cualquier fan de la franquicia debe tener en sus manos.

La figura de Samus sirve para desbloquear un tanque de energía adicional en Metroid Dread al día. Por otro lado, el amiibo de Emmi desbloquea un tanque de misiles extra, lo que es bastante útil en la aventura. Este paquete doble es otro coleccionable que, sin duda, será cotizado en el futuro.

amiibo de Guardián (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) ― Disponible a partir de $999 MXN

Para finalizar, tenemos uno de los amiibo más espectaculares que ha lanzado Nintendo: el Guardián de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es uno de los enemigos más peligrosos que Link se puede encontrar en su viaje por Hyrule, y su figura coleccionable le hace honor a su gran poder.

El amiibo desbloquea objetos y un cofre especial en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y otros juegos de Nintendo. El Guardián es de esos coleccionables que no deben faltar en tu estantería si eres un fan de hueso colorado de la franquicia.

Busca todas las noticias relacionadas con los amiibo en este enlace.

Video relacionado: Una crisis se avecina y Nintendo lo sabe