El director de Epic Mickey: Rebrushed habla sobre el posible regreso de la secuela

Cada vez falta menos para que todos los que están esperando Epic Mickey: Rebrushed tengan la posibilidad de tenerlo en sus manos. Si eso no fuera suficiente, el director del juego acaba de hablar sobre la posibilidad de que más adelante llegue una versión mejorada de la secuela y sus palabras te emocionarán.

El juego se lanzó en noviembre de 2012

Como seguramente recordarás, la secuela de Epic Mickey se lanzó hace casi 12 años en PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Wii U, PlayStation Vita y PC, y dejó un buen sabor a todos los que lo probaron.

Ahora, Jason Mallet, director de Epic Mickey: Rebrushed, compartió unas palabras sobre la posibilidad de ver la segunda entrega de regreso:

“Pues todo el mundo en Purple Lamp está preparado, y es algo que realmente nos encantaría hacer. Fue un verdadero placer trabajar en Epic Mickey y, no podemos decir nada ahora mismo, pero sería increíble si tuviéramos la oportunidad de volver a hacerlo”.

Como pudiste observar, el equipo detrás del juego está más que apuntado a traer Epic Mickey 2: The Power of Two a consolas de última generación, aunque todo dependerá del resultado de Epic Mickey: Rebrushed.

¿Qué es Epic Mickey: Rebrushed?

Epic Mickey es un plataformero en 3D inspirado en el diseño original del icónico personaje de Disney, el cual volverá con un remake de la mano de THQ Nordic que promete mejoras visuales y de gameplay.

La aventura te permitirá unirte a Mickey Mouse en una colorida aventura mientras atraviesa Wasteland, un mundo inspirado en las historias clásicas de Disney, donde podrá usar un pincel mágico que permite a los jugadores crear sus propias soluciones para plataformas y acertijos.

Epic Mickey: Rebrushed se lanzará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, y PC el próximo 24 de septiembre.

¿Qué te parece esta propuesta? ¿Le darás una oportunidad? Cuéntanos en los comentarios.

