Pokémon UNITE celebra la llegada de Armarouge con nuevo trailer

Pokémon UNITE sigue actualizando su catálogo de personajes jugables y hace poco confirmó que Armarouge sería uno de ellos. El personaje por fin está disponible y se acaba de mostrar un video que te enseña todo lo que puede hacer en batalla.

Como seguramente recuerdas, fue recientemente cuando los usuarios del free-to-play recibieron a Ho-Oh, por lo que ahora es el turno de que haga lo propio otro más que promete bastante.

Gracias a esto, TiMi Studio acaba de compartir un nuevo trailer en el que podemos ver a Armarouge en acción, todo ello para celebrar su llegada este mismo 12 de septiembre y que comiences a considerarlo para tu equipo.

Aquí lo puedes ver:

Get a better look at Armarouge's move set in our Moves Overview! #PokemonUNITE pic.twitter.com/vSnSrQwlZw