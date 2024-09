Xbox confirma los nuevos juegos de sus Free Play Days para este fin de semana

Estamos a nada de iniciar un nuevo fin de semana y hay buenas noticias para todos los poseedores de una consola Xbox que estén suscritos a Game Pass Core o Game Pass Ultimate, ya que Microsoft acaba de confirmar los juegos que tendrá desde hoy y durante los próximos días.

En esta ocasión, los juegos elegidos para los Free Play Days son EA Sports UFC 5, Rainbow Six Siege, Classified: France ’44 y Overcooked! All You Can Eat, entregas que ya puedes descargar sin costo extra desde este momento.

Ya llegaron los Free Play Days

Cabe mencionar que Rainbow Six Siege estará disponible gratis hasta el 16 de septiembre, mientras que los otros 3 títulos hasta la medianoche del 15 de septiembre, por lo que será mejor que aproveches para probarlas como se debe en tu tiempo libre.

¿Qué es EA Sports UFC 5?

En caso de que no lo sepas, EA Sports UFC 5 es una propuesta con tecnología Frostbite que ofrece la siguiente evolución del juego de lucha. Desde mejoras gráficas inigualables hasta sistemas de daño completamente nuevos y paradas médicas que afectan la jugabilidad de una manera verdaderamente auténtica.

¿Qué es Rainbow Six Siege?

Por otro lado, Rainbow Six Siege ofrece su nueva temporada en Operation Twin Shells, la cual presenta a Skopós, una operadora que utiliza tecnología robótica moderna para superar en maniobras a sus enemigos. Si eso no fuera suficiente, también ofrece una protección mejorada para los jugadores contra las trampas, Siege Cup (Beta), una nueva lista de partidas competitiva, una comodidad mejorada para los jugadores con un informe posterior a la acción rediseñado y nuevos artículos en el Marketplace.

¿Qué es Classified: France ’44?

Classified: France ’44 es un juego que te permite dirigir un equipo de élite de operadores especiales aliados en la Francia ocupada por los nazis y sembrar el caos en el período previo al Día D en este ambicioso juego de táctica por turnos. Enfréntate al poder de la maquinaria de guerra alemana y lanza audaces incursiones en territorio ocupado.

¿Qué es Overcooked! All You Can Eat?

Por último, Overcooked! All You Can Eat es un juego de cocina caótico en el que los jugadores deben trabajar juntos, o en solitario, para servir tantos platos como puedan antes de que se acabe el tiempo. Viaja por la tierra cocinando una variedad de recetas en cocinas dinámicas y en constante evolución.

Aquí puedes ver el anuncio de Xbox

Sigue este enlace para ver más ofertas y promociones relacionadas con el mundo de los videojuegos. Por otro lado, aquí encontrarás toda nuestra cobertura de Xbox.

¿Le darás una oportunidad a estos juegos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente