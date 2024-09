Esta franquicia deportiva de EA estaría en riesgo tras resultados decepcionantes; reportan caída en ventas de 89.42%

La adquisición de Codemasters por parte de Electronic Arts en 2021 tenía un objetivo claro. La compañía británica se especializó en juegos de carreras, tanto Arcade como simuladores, pero contaba con la licencia oficial de la Fórmula 1. F1 se convirtió en una IP de EA y se esperaba que los resultados comerciales fueran al alza dada la popularidad que ha ganado la competencia en años recientes. Lamentablemente, ha sucedido lo opuesto y hoy se teme que la franquicia quede sin rumbo.

Las ventas de F1 24 son muy pobres y la franquicia en manos de EA pdoría estar en riesgo

De acuerdo con información de la cuenta "F1 Game News and Info" y del entusiasta "Wiktor Smid" en X, la franquicia F1 podría estar en riesgo luego del derrumbe de las ventas que ha tenido lugar desde la edición de 2020. Al respecto, se cita una caída progresiva con el pasar de los años que hasta ahora ha sido de 89.42% comparando el desempeño comercial de F1 2020 y F1 24 en Steam. El juego de hace 4 años tenía estimaciones de venta tras los primeros meses de su lanzamiento de 1.2 millones de copias mientras que la entrega actual solo tiene 127 mil.

Las ventas de F1 no dejan de caer y podría haber consecuencias

Al respecto, las fuentes señalan que la situación entre EA, Codemasters y los dueños de la licencia de la Fórmula 1 no es la mejor pues hay preocupación debido a las pobres ventas registradas en la edición de este año. Se especula que mientras F1 25 ya está en desarrollo, F1 26 podría no existir pues EA consideraría no renovar la relación comercial con el máximo serial del automovilismo ya que tiene la opción de extender el contrato actual hasta 2027, pero siempre y cuando las ventas lo justifiquen.

En ese sentido, se señala el fracaso del modelo de microtransacciones que se integró en los recientes lanzamientos de F1 pues EA trató de replicar el componente en línea de sus juegos deportivos, pero los jugadores no respondieron como se esperaba.

F1 25 sería la última oportunidad para la franquicia

En caso de que haya resultados adversos, hay preocupación también sobre lo que sucederá con Codemasters pues no solo se trata de la caída de F1, sus últimos lanzamientos han recibido críticas negativas como GRID Legends que pasó sin pena, ni gloria, y EA Sports WRC que fue un desastre plagado de errores.

