Estos 5 teléfonos Samsung cumplen con las 3 "B", además tienen descuento, envío gratis y meses sin intereses

Los dispositivos móviles son una herramienta indispensable en la actualidad, no solo por temas de comunicación personal o profesional, también para estar informados en todo momento. No se trata solo de noticias o entretenimiento, hoy es posible saber en tiempo real si tu ruta de viaje está congestionada o libre o los detalles sobre un trámite importante. De ahí que tener un equipo capaz sea vital y en este caso tenemos algunas sugerencias para ti que probablemente estás interesado en un equipo Samsung.

Samsung Galaxy A05s 64 GB ― Disponible a partir de $1899 MXN

La experiencia con los dispositivos móviles no tiene por qué ser costosa y si tus necesidades son esenciales en ese sentido este Samsung Galaxy A05s de 64 GB es una opción adecuada no solo por su precio, también por lo que contiene en sus entrañas: un CPU Qualcomm SM6225 Octa-Core de 2.4GHz con 4GB de RAM, pantalla de 6.7 pulgadas, 3 cámaras traseras y además viene desbloqueado para que elijas a tu proveedor de telefonía que más te convenga.

Samsung Galaxy A15 4G 128 GB ― Disponible desde $2899 MXN

Si estás en busca de un equipo con mayor velocidad que te garantice abrir y operar distintas apps y pestañas, el Samsung Galaxy A15 4G 128 GB con 6 GB de RAM y CPU MediaTek MT6789 es una opción atractiva y su precio menor a los $3000 lo hace por demás accesible. Además, su espacio de almacenamiento es ideal para todas tus fotos, imágenes y memes y su presentación en azul oscuro lo hace elegante.

Samsung Galaxy A05 64 GB ― Disponible desde $1696 MXN

Hay usuarios que no buscan más que lo esencial y tener un equipo de una marca reconocida a un precio de ganga es perfecto. En este caso, el Samsung Galaxy A05 de 64 GB tiene 15% de descuento y eso lo vuelve una opción con las famosas 3 "b". Este móvil es potenciado por el CPU MediaTek Helio G85 Octa-Core de 2GHz y cuenta con 2 GB de RAM, gama baja, pero suficiente si quieres una experiencia de uso básico.

Samsung Galaxy A15 5G de 256 GB ― Disponible desde $3693 MXN

En caso de que tengas más presupuesto y te interese algo cercano a la gama media, este Samsung Galaxy A15 5G de 256 GB con dual SIM y soporte de comunicación 5G es para ti. Su CPU MediaTek Dimensity 6100 Plus Octa-Core de 2.2GHz con 8GB de RAM te garantiza un muy buen rendimiento y su pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas te brindará una gran experiencia visual. No está de más decirte que con 256 GB de almacenamiento no tendrás que preocuparte por los archivos que guardas.

Samsung Galaxy A25 de 256 GB ― Disponible desde $4699 MXN

Finalmente, tenemos este Samsung Galaxy A25 con dual SIM con soporte 5G y potenciado por un CPU Exynos 1280 Octa-Core de 2.4GHz con 8GB de RAM. Cuenta con pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas y 256 GB de almacenamiento interno. Asimismo, en términos de seguridad cuenta con tecnología de reconocimiento de huella dactilar y rostro.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.