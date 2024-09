SEGA revive la triste historia de Shadow y Maria en uno de los mejores cortos animados de Sonic

Tal como lo había prometido, SEGA hoy lanzó su nueva miniserie animada Orígenes sombríos, enfocada en el pasado de Shadow. El primer episodio contiene uno de los recuerdos más antiguos y también de los más tristes con una presentación envidiable de la compañía de animación Studio GIGGEX.

El corto animado dura casi 6 minutos y medio y deja ver los últimos momentos que Shadow compartió con Maria antes de que se perpetrara el asalto al Arca Espacial Colonial en busca del erizo y Gerald Robotnik, abuelo de Maria que creó a la criatura como un intento para poner fin a la enfermedad que padecía la joven y que ninguna medicina lograba curar.

Algo que destaca de esta animación son las secuencias de acción, pues el Studio GIGGEX dio la talla con un combate muy dinámico entre Shadow y Emerl, un robot de creación antigua que Gerald Robotnik tenía en investigación y fue liberado durante el ataque.

En la animación Shadow parece estar recordando, pero en realidad estaba teniendo una pesadilla despierto o alucinaciones derivadas del evento traumático de hace 50 años y que estarían ocasionadas por Black Doom enemigo del erizo que debutó en Shadow the Hedgehog y que regresará como elemento fundamental de Sonic X Shadow Generations.

A continuación puedes ver el genial corto. Te recordamos que Orígenes sombríos se compondrá de 3 cortos animados. Los otros 2 debutarán el 3 y el 10 de octubre próximos.

Shadow’s tragic past – rife with conflict and loss – haunts his thoughts. But these nightmares come to him while wide awake! Could some sinister force be beckoning to him through his memories? pic.twitter.com/vK8G4Wgtlk