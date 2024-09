Gratis: PlayStation consiente a los fans de The Last of Us con geniales regalos por tiempo limitado

PlayStation está celebrando su 30.° aniversario y, además, esta semana festejó el Día de The Last of Us. Por tal motivo, la compañía decidió preparar algunos atractivos regalos para todos los fans de la franquicia de Naughty Dog, que se ha posicionado como una de las más queridas y populares de toda la industria.

Como parte de estos festejos, PlayStation reveló 4 obsequios que ofrece a los jugadores por tiempo limitado. Conseguirlos es muy sencillo, pues bastará con seguir unos pasos para obtenerlos sin costo alguno. A continuación, te decimos cómo hacerlo.

PlayStation regala avatares y más sorpresas de The Last of Us

El Día de The Last of Us se celebra cada año el 26 de septiembre, pues es el día en que inicia el mortal brote de Cordyceps. Para celebrar con todos sus fans, PlayStation decidió regalar un conjunto de avatares temáticos de la franquicia.

La recompensa está disponible gratis para los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4. Los coleccionables digitales presentan a diversos personajes icónicos de la saga, como Ellie, Joel y un chasqueador. Con ellos puedes personalizar tu perfil de PlayStation y demostrar tu pasión por la saga.

Para conseguirlos, debes visitar la página de The Last of Us en el centro de PlayStation Plus desde tu consola. También puedes ir a la opción "Canjear código" de la PlayStation Store e introducir la siguiente clave si estás en América: EENL-3K57-EE8R.

De esta forma, los 3 avatares se añadirán a tu cuenta y podrás usarlos cuando quieras. Los regalos ya están disponibles y se podrán reclamar hasta el próximo 26 de octubre. Las sorpresas no acaban ahí, pues también hay un obsequio más para los usuarios de PlayStation Stars, el programa de recompensas de la marca.

Hasta el 26 de noviembre, todos los usuarios de PlayStation Stars que jueguen The Last of Us: Part I conseguirán un chasqueador como coleccionable digital. Vale la pena mencionar que el aclamado juego ya está disponible en el catálogo de PlayStation Plus. Abajo puedes ver imagénes de las recompensas:

Los regalos de The Last of Us ya están disponibles

