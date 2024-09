Crunchyroll recibirá otros 10 juegazos este año; podrás disfrutar aclamados indies sin costo adicional en el servicio de anime

Crunchyroll, el popular servicio de anime propiedad de Sony, apuesta cada vez más por los videojuegos. Su iniciativa Game Vault ofrece una atractiva selección de juegos a los suscriptores desde hace meses. La buena noticia es que el catálogo ha crecido con el paso del tiempo gracias a la llegada de excelentes títulos independientes.

La plataforma quiere cerrar el año con broche de oro, así que anunció la llegada de 10 juegos más a la librería de Game Vault. Entre ellos hay destacados títulos de WayForward y otros grande estudios independientes, que se podrán disfrutar sin costo adicional muy pronto.

Entérate: Videojuegos en Crunchyroll: cómo jugar con tu suscripción, qué títulos hay, plataformas y más

Video relacionado: Un tributo gamer a Akira Toriyama

Todos estos juegos llegarán pronto a Crunchyroll

Además de anime, Crunchyroll ofrece atractivos juegos a sus usuarios

Con el paso de los meses, Crunchyroll ha reunido una atractiva selección de juegos para todos sus suscriptores. En los últimos meses de 2024, el servicio recibirá otros 10 títulos que añadirán bastantes horas de diversión a Game Vault.

De hecho, los usuarios del servicio de anime ya no deben esperar más para disfrutar unas cuantas novedades interesantes. Recientemente, Blossom Tales 2 y Yohane the Parhelion: Numazu in the Mirage se unieron al catálogo de juegos del servicio.

Por otro lado, hay otros atractivos títulos que ya vienen en camino. Entre ellos están River City Girls 2 y Shantae and the Seven Sirens, juegos de WayForward que fueron muy bien recibidos en su debut para otros sistemas y recibieron muy buenas reseñas.

Además, sabemos que títulos como Moonstone Island, Kardboard Kings: Card Shop Simulator, Hidden in my Paradise, Eternights y Fruit Mountain también se añadirán al catálogo. Todos ellos son excelentes propuestas independientes que, sin duda, le agregarán más valor a Game Vault.

Al momento de escribir esto, no hay fechas exactas para la llegada de los títulos. A continuación, te dejo la lista completa de novedades para Crunchyroll:

Ya disponibles:

Blossom Tales 2

Yohane the Parhelion: Numazu in the Mirage

En camino:

River City Girls 2

Shantae and the Seven Sirens

Moonstone Island

Kardboard Kings: Card Shop Simulator

Hidden in my Paradise

Eternights

Fruit Mountain

Victory Heat Rally

Por si te lo perdiste: Crunchyroll llega a una nueva plataforma y ya puedes descargar su app

Busca todas las noticias relacionadas con Crunchyroll en este enlace.

Video relacionado: INFRAVALORADOS DE 2024 que vuelan debajo de radar

Fuente