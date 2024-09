Eliminan el mod más polémico de God of War Ragnarök para evitar posibles problemas legales con Sony

Como parte de sus esfuerzos para expandir su oferta y llegar a nuevas audiencias, Sony empezó a llevar algunos de sus principales exclusivos a PC. Tras 2 años de espera, los usuarios de Steam y la Epic Games Store finalmente pueden jugar God of War Ragnarök; sin embargo, el port debutó en medio de la polémica, lo que orilló al autor de uno de los mods más populares a tomar medidas preventivas.

Igual que los lanzamientos más recientes de la familia PlayStation, el videojuego de Santa Monica Studio exige a los jugadores crear una cuenta de PSN y conectarse para jugar en PC. Debido a que es una experiencia single-player sin componente multijugador, los fanáticos recibieron de mala gana este requisito.

La versión para computadoras del videojuego de acción recibió comentarios mordaces por parte de un sector de la comunidad, y fue blanco de review bombing en Steam en sus primeras horas en el mercado.

Con esto en mente, no resulta extraño que uno de los mods más populares de God of War Ragnarök fuera aquel que permite saltarse el requisito de PlayStation Network para jugar en PC; sin embargo, esta historia dio un giro inesperado.

Eliminan el mod de God of War Ragnarök que permite jugar en PC sin concretarse a PSN

Poco después de que se popularizó el mod gracias a la cobertura de los medios y el boca a boca de la comunidad, los fanáticos notaron que desapareció sin dejar rastro. Apartemente, su autor, el usuario iArtoriasUA, lo eliminó. Se desconocía el motivo detrás de esa decisión, pero ahora se emitió un comunicado que arroja luz sobre esta curiosa situación.

A través de una publicación en redes sociales, el perfil oficial de Nexus Mods, una de las plataformas de modding más populares del mundo, informó que mantuvo una charla con iArtoriasUA sobre la desaparición repentina de su proyecto. De acuerdo con la información, el autor decidió eliminar la modificación de God of War Ragnarök por una decisión personal.

Según explica el responsable del mod en un breve mensaje, optó por remover su proyecto después de que este ganó mucha tracción en internet. Así pues, solamente quiso evitar posibles problemas legales. Es importante recalcar que el portal Nexus Mods no tuvo nada que ver con esta decisión.

iArtoriasUA eliminó el mod de God of War Ragnarök para evitar posibles problemas legales

“Esa fue mi decisión personal porque el mod recibió mucha atención (…) por lo que pensé en que sería mejor eliminarlo del público para evitar posibles amenazas por parte de Sony (aunque el proyecto nunca modificó algo en la memoria relacionado con los productos de Sony, pero más vale prevenir que lamentar). Me apena que haya sucedido, pero realmente no puedo arriesgarme”, dijo el autor.

Vale la pena señalar que, al momento de escribir estas líneas, no hay indicios que sugieran que PlayStation tomó alguna medida en contra del mod o su autor. Así pues, parece que iArtoriasUA simplemente tomó la decisión para prevenir.

Ciertamente, la conexión a PlayStation Network se convirtió en un tema difícil para la comunidad de PC. Helldivers 2 recibió miles de reseñas negativas después de Sony informó que los jugadores tendrían que usar su cuenta para jugar PC, lo que finalmente no sucedió; sin embargo, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök y el próximo Horizon Zero Dawn Remastered tienen el controversial requisito.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.

