“Si no te gusta, no lo compres” Exjefe de PlayStation responde a los haters de Ghost of Yotei

Ghost of Tsushima sorprendió a propios y extraños en 2020, por lo que había muchas expectativas sobre su hipotética secuela. Después de una larga espera, Sony finalmente reveló la próxima entrega de la franquicia: Ghost of Yotei, que presentará a una nueva protagonista. El anuncio dividió las opiniones de la comunidad, lo que hizo que un exdirectivo de PlayStation interviniera y compartiera su opinión.

Mientras que en el primer título conocimos la travesía de Jin Sakai, la segunda entrega se ambientará más 300 años después y nos permitirá explorar la historia de Atsu. El trailer revelación emocionó a muchos jugadores debido a los bellos paisajes, pero el hecho de que una mujer tendrá el rol protagónico levantó las cejas de un sector de la fanaticada.

Poco después del anuncio de Ghost of Yotei, algunas personas se apresuraron a catalogar esta secuela como un juego “progre” o “feminista”. Por desgracia, Erika Ishii, quien interpreta a Atsu, aparentemente también fue blanco de críticas negativas en redes sociales debido a sus preferencias personales.

Shawn Layden defiende a Ghost of Yotei y tiene un mensaje para los detractores

Aunque algunos simplemente están decepcionados porque Jin Sakai no regresará, resulta evidente que muchos jugadores están poco entusiasmados con la idea de que una mujer sea la protagonista de la nueva entrega. Estas quejas llegaron hasta los oídos de Shawn Layden, el exjefe de PlayStation.

En específico, el ejecutivo reaccionó a una publicación que recogía una crítica negativa y envió un mensaje contundente a los detractores: si no les emociona Ghost of Yotei, simplemente no lo compren. Además, defendió las decisiones creativas de Sucker Punch, posiblemente en referencia al hecho de que Atsu será la protagonista.

“Primero: es un juego, es entretenimiento. Una historia en la que un equipo de creadores cree y quiere hacer eso. Segundo: es un juego; si no te gusta, no lo compres. De hecho ¿por qué no creas el videojuego que quieres”, comentó Shawn Layden en su cuenta personal de X.

Shawn Layden opina sobre la controversia de Ghost of Yotei

Con esta publicación, quedó claro que Shawn Layden apoya a Sucker Punch. Ahora bien, ¿por qué se decidió cambiar de región y protagonista? Andrew Goldfarb, director de comunicaciones del estudio desarrollador, afirmó que deseaban innovar y llevar la franquicia a nuevos horizontes para explorar una historia inédita.

“Para crear algo nuevo pero familiar, miramos más allá de la historia de Jin Sakai y la isla de Tsushima (…) En Sucker Punch, nos encantan las historias de origen y queríamos explorar lo que podría significar tener un nuevo héroe con la máscara de Fantasma y descubrir una nueva leyenda”, comentó el creativo.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en los comentarios.

