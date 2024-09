Regalan este llamativo juego con reseñas muy positivas en PC, ¿cómo conseguirlo gratis?

Los videojuegos son artículos de lujo, pues las grandes experiencias AAA y algunos títulos indie pueden ser muy costosos. Por suerte, en la actualidad hay muchas formas para ampliar nuestra biblioteca de una manera fácil y económica. Además de los descuentos especiales y los servicios de paga, a menudo hay promociones especiales que nos permiten obtener propuestas muy llamativas de forma gratuita.

En esa línea, los jugadores de PC están de suerte. Esto lo decimos porque Microsoft y un estudio independiente regalan un interesante RPG por tiempo limitado. Eso sí, hay que considerar que esta oferta terminará en pocos días, así que lo mejor será aprovecharla cuanto antes.

Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 está gratis en la Microsoft Store de PC

A finales de agosto, la compañía indie Lonely Troops consintió a los fanáticos y regaló copias de Hero of the Kingdom, la primera entrega de la franquicia RPG de culto. En semanas posteriores, también obsequió la secuela directa y el tercer título de la saga. Afortunadamente, aún hay sorpresas para la comunidad.

Gracias a una promoción especial que sólo estará activa por un par de días, podemos conseguir gratis una copia de Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2, el más reciente título de IP que debutó en noviembre de 2021. Vale la pena señalar qua a mediados de septiembre también se obsequió la primera entrega de esta serie spin-off, aunque esa oferta ya concluyó.

Por suerte, aún es posible obtener la secuela. En específico, el juego de rol tiene un atractivo 100% de descuento en la Microsoft Store en PC, lo que significa que podemos agregarla a nuestra biblioteca y conservarla para siempre totalmente gratis. Su precio habitual es $6.99 USD en esta plataforma.

Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 tiene 100% de descuento y está gratis en PC

La promoción ya está activa y continuará por 2 días más, lo que significa que Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 sólo estará disponible sin costo hasta el 29 de septiembre de 2024. Igual que los otros títulos de Lonely Troops, está disponible en Steam, GOG y la Epic Games Store.

Aunque los desarrolladores sólo regalaron el juego de rol en la Microsoft Store, vale la pena señalar que en GOG tiene 80% de descuento y cuesta $0.60 USD. En Steam está disponible a cambio de $88.99 MXN y en la Epic Games Store tiene un precio de $62.99 MXN. Finalmente, vale la pena señalar que tampoco tiene costo en la App Store y la Google Play Store.

¿Qué es Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2?

Por si desconocían la existencia de este juego de RPG, vale la pena recordar que Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 es un juego de rol clásico con vista isométrica que presenta mecánicas típicas de los Point & Click.

En este título de Lonely Troops, asumimos el papel de una princesa que, después de que su ciudad es atacada por una oleada de monstruos misteriosos, se embarca en un viaje para proteger a su gente y erradicar a la amenaza. Aquí deberemos explorar un vasto mundo abierto, completar misiones secundarias, aprender nuevas habilidades para derrotar a los enemigos y encontrar objetos ocultos que serán útiles para fabricar herramientas, comercializar y más.

Gracias a su jugabilidad simple y relajante, actualmente posee reseñas muy positivas en Steam. Por último, los completistas estarán felices de saber que incluye 26 logros por desbloquear.

En Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2, ganaremos recompensas por nuestras buenas acciones

Pero cuéntanos, ¿le darás una oportunidad a este juego de rol? Déjanos leerte en los comentarios.

