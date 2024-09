Phil Spencer jugó con un DualSense de PS5 en TGS 2024 e hizo una divertida broma sobre el control de Sony

Xbox estuvo presente en Tokyo Game Show 2024 con un evento lleno de interesantes anuncios para los usuarios de sus consolas y servicios. Por supuesto, diversos directivos de la marca asistieron al piso de exhibición de la feria japonesa de videojuegos.

Phil Spencer, jefe de Microsoft Gaming, hizo acto de presencia para convivir con los fans de Xbox en la región y probar diversos juegos que se mostraron durante el evento. Curiosamente, al directivo de Xbox se le vio jugando con un DualSense de PlayStation 5, lo que llamó la atención de muchos.

El ejecutivo se percató de esto, así que sorprendió a todos y no dudó en hacer una divertida broma sobre una peculiar diferencia entre el control de PlayStation y el de Xbox.

Los controles de PlayStation, Xbox y Nintendo comparten prácticamente la misma configuración de controles; sin embargo, algunos de sus botones tienen una disposición diferente. Esto ha llamado la atención de los jugadores y, recientemente, de directivos como Phil Spencer.

Durante su sesión de juego en Tokyo Game Show 2024, el jefe de Microsoft Gaming bromeó sobre la ubicación del botón X en el DualSense de PlayStation 5. Históricamente, dicho botón se encuentra en la posición inferior, mientras que en Xbox está en la parte izquierda y en Nintendo en la parte superior.

Al jugar con el control de Sony, Spencer afirmó en todo de broma que el botón X estaba “en el lugar equivocado”, en referencia a su posición en los controles de Xbox. Esto dibujó una sonrisa en algunos jugadores, quienes disfrutaron el momento gracias a un video que circula en X.

Curiosamente, Xbox hizo poco después una publicación en redes sociales para supuestamente indicar dónde debe ir dicho botón en un control. El mensaje fue del agrado de los fans de la marca, quienes aprovecharon la ocasión para presumir sus controles.

ICYMI: This is where the X button goes pic.twitter.com/6VY9T8B714