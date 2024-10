Metacritic te muestra las mejores entregas de The Legend of Zelda

Si hay una franquicia de videojuegos que tiene actualmente una gran popularidad es, sin duda, The Legend of Zelda, la cual ha lanzado diferentes títulos en las últimas décadas que han encantado a toda la comunidad.

El juego sigue siendo de los favoritos entre los seguidores

El debate sobre cuál de los títulos es el mejor es algo que sigue generando debate entre los fans y, ahora, con el lanzamiento de una nueva entrega, los lugares en la lista han cambiado en varios lugares.

Debido a esto, queremos mostrarte el top ten actualizado de la saga de Nintendo basándonos en la nota media que se puede encontrar en Metacritic, por lo que será mejor que le eches un vistazo.

Esta es la lista con los juegos mejor calificados de The Legend of Zelda:

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 99

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97

3. The Legend of Zelda: The Wind Waker - 96

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96

5. The Legend of Zelda: Twilight Princess - 96

6. The Legend of Zelda: Majora's Mask - 95

7. The Legend of Zelda: A Link to the Past - 95

8. The Legend of Zelda: Skyward Sword - 93

9. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds - 91

10. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass - 90

La entrega es la favorita de muchos usuarios

Como pudiste observar, el primer lugar de la lista lo mantiene The Legend of Zelda: Ocarina of Time, título del Nintendo 64 que sigue siendo recordado de muy buena forma, mientras que en un muy cercano segundo lugar quedó The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Por otro lado, el tercer lugar se lo quedó The Legend of Zelda: The Wind Waker, lanzado originalmente en Nintendo GameCube, y el cuarto fue para el reciente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que con poco más de un año desde su lanzamiento ya es de los mejores de la saga.

Un punto a destacar de la lista es que todos los títulos tienen una calificación arriba del 90, algo que se debe reconocer de la franquicia de Nintendo.

Ahora, solamente nos queda esperar para conocer qué sigue en la franquicia después de lo visto en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, algo que seguramente sucederá en una nueva plataforma de Nintendo.

