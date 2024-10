Además de Xbox Game Pass, Call of Duty: Black Ops 6 también llegará a este servicio desde su estreno

Faltan sólo unas cuantas semanas para el estreno de Call of Duty: Black Ops 6. Muchos jugadores esperan el nuevo juego de Activision y planean disfrutarlo por medio de Xbox Game Pass, pues será el primer título de la franquicia que llegará como estreno de día 1 al servicio de Microsoft.

La buena noticia es que los fans de la saga tendrán más opciones para jugar Call of Duty: Black Ops 6 desde su debut con una suscripción. Lo que pasa es que recientemente se confirmó que el título también llegará desde su lanzamiento a otro servicio, en el cual se podrá jugar por medio de la nube.

Call of Duty: Black Ops 6 llegará a Nvidia GeForce Now desde su estreno

CoD: Black Ops 6 se podrá jugar desde varios servicios de suscripción

Al momento de escribir esto, Microsoft no ha confirmado si Call of Duty: Black Ops 6 se podrá jugar en la nube mediante Xbox Cloud Gaming, servicio que ofrece a sus jugadores de consolas y PC por medio de Xbox Game Pass Ultimate.

Por fortuna, los fans interesados en dicha tecnología no deben preocuparse, pues Call of Duty: Black Ops 6 llegará a Nvidia GeForce Now el próximo 25 de octubre. El servicio de suscripción ofrece la posibilidad de disfrutar un atractivo número de títulos por medio de la nube, así que no es necesario contar con un equipo capaz de correr el shooter de forma nativa.

Esta opción para jugar el FPS estará disponible para quienes tengan una copia del título en Steam o Battle.net. Es importante mencionar que las copias adquiridas en la tienda de Microsoft no serán compatibles con el servicio de Nvidia.

Gracias a la llegada del título a GeForce Now, los jugadores interesados podrán disfrutarlo con el poder de sus servidores potenciados por tarjetas GeForce RTX 4080. Así que podrán jugar con configuraciones altas, buenas tasas de cuadros por segundo y trazado de rayos.

El soporte de Xbox Cloud Gaming para el título sigue siendo un misterio. Vale la pena recordar que Microsoft hizo algunas concesiones respecto al juego en la nube para poder completar la compra de Activision Blizzard y quedarse con Call of Duty.

Por tal motivo, aún no está claro si Call of Duty: Black Ops 6 se podrá jugar por medio de la nube con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. Al menos, los interesados tendrán la opción de usar GeForce Now.

