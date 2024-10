Shin-chan: Shiro of Coal Town se muestra en movimiento y aumentará tu hype

Nos llegan noticias relacionadas con el próximo juego de uno de los anime más queridos por la comunidad. Nos referimos a Shin-chan: Shiro of Coal Town, ya que sus responsables lanzaron recientemente un nuevo trailer que aumentará tus ganas de probarlo.

Shin y sus travesuras regresarán muy pronto

Como seguramente sabes, la última entrega de la saga fue Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation, juego que llegó a mediados de 2022 a Occidente y que ofreció un curioso viaje del niño.

Ahora, es momento de poner atención a Shin-chan: Shiro of Coal Town, entrega que llegará a América a finales de este mes, por lo que sus desarrolladores compartieron un trailer que te muestra todo lo que ofrecerá.

Aquí puedes ver el nuevo trailer en español:

¿Qué es Shin-chan: Shiro of Coal Town?

Esta nueva aventura te permitirá reencontrarte con Shin-chan y la familia Nohara, todo ello mientras visitan la ciudad de Akita y se desplazan a través de diferentes zonas interesantes. El título tendrá un estilo visual detallado y ofrecerá una experiencia para todo tipo de jugadores.

Cabe mencionar que Ginnosuke, el abuelo de Shin-chan, le enseñará todos los secretos de la vida en el campo como la caza de insectos y la pesca, además de que podrá preparar un buen número de platillos tradicionales de la región, interactuar con agricultores locales y hacer nuevos amigos en el pueblo.

Shin-chan: Shiro of Coal Town se lanzará en Nintendo Switch y a PC, a través de Steam, el próximo 24 de octubre.

¿Qué te parece este juego para Nintendo Switch? Cuéntanos en los comentarios.

